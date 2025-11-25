Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал заявления Макрона по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057397727.html
Лавров прокомментировал заявления Макрона по Украине
Лавров прокомментировал заявления Макрона по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров прокомментировал заявления Макрона по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который считает, что Россия якобы препятствует урегулированию кризиса... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:38:00+03:00
2025-11-25T13:38:00+03:00
в мире
россия
франция
украина
сергей лавров
эммануэль макрон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251125/evropa-2057197642.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, украина, сергей лавров, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Россия, Франция, Украина, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Лавров прокомментировал заявления Макрона по Украине

Лавров: Макрон стремится заявлениями по Украине отвлечь от внутренних проблем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который считает, что Россия якобы препятствует урегулированию кризиса на Украине, стремится своими заявлениями отвлечь электорат от своей провальной политики.
"Я процитирую (Макрона - ред.), что Россия - единственная красная линия, которая нас отделяет от урегулирования. Это уже президент (РФ Владимир Путин - ред.) комментировал: некоторые выходки наших европейских соседей, которые, в общем-то, имеют цель только отвлечь внимание своего электората от полной провальной политики с точки зрения экономического, социального развития, интересов населения", - сказал Лавров журналистам.
РФ не раз заявляла, что открыта к переговорам по украинскому урегулированию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияФранцияУкраинаСергей ЛавровЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала