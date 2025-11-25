Рейтинг@Mail.ru
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
13:26 25.11.2025
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию США, так как они единственные из лидеров Запада проявляют инициативу в поиске урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.11.2025
россия, в мире, украина, сша, сергей лавров
Россия, В мире, Украина, США, Сергей Лавров
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия ценит позицию США, так как они единственные из лидеров Запада проявляют инициативу в поиске урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Безусловно, ценим позицию США, которые единственные из лидеров западного мира, в отличие от Лондона, Брюсселя, Парижа, Берлина, проявляют инициативу в том, чтобы найти пути к урегулированию. Мы это ценим", - заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии.
