13:24 25.11.2025
Франция и ФРГ не могут быть посредниками по Украине, заявил Лавров
Ни о каком посредничестве Франции и Германии в конфликте на Украине речи идти не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.11.2025
франция, в мире, сергей лавров, германия, украина
Франция, В мире, Сергей Лавров, Германия, Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ни о каком посредничестве Франции и Германии в конфликте на Украине речи идти не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Минский процесс - это были переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Франции и Германии, как они считали. Сейчас ни о каком посредничестве Франции и Германии речь вообще идти не может", - заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии.
ФранцияВ миреСергей ЛавровГерманияУкраина
 
 
Заголовок открываемого материала