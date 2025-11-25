https://ria.ru/20251125/lavrov-2057394245.html
Франция и ФРГ не могут быть посредниками по Украине, заявил Лавров
Франция и ФРГ не могут быть посредниками по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Франция и ФРГ не могут быть посредниками по Украине, заявил Лавров
Ни о каком посредничестве Франции и Германии в конфликте на Украине речи идти не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.11.2025
Франция и ФРГ не могут быть посредниками по Украине, заявил Лавров
Лавров заявил, что о посредничестве Франции и ФРГ по Украине не может быть речи