Рейтинг@Mail.ru
Россия не получила от Украины ответа по созданию трех рабочих групп - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 25.11.2025 (обновлено: 13:23 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057393865.html
Россия не получила от Украины ответа по созданию трех рабочих групп
Россия не получила от Украины ответа по созданию трех рабочих групп - РИА Новости, 25.11.2025
Россия не получила от Украины ответа по созданию трех рабочих групп
Москва до сих пор не получила ответа от Киева по вопросу создания трех рабочих групп, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:22:00+03:00
2025-11-25T13:23:00+03:00
в мире
россия
москва
белоруссия
сергей лавров
максим рыженков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186071_0:4:2959:1668_1920x0_80_0_0_72444f4fbc0ec1a65c313c85230144c3.jpg
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057393475.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186071_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_aa3ad3ce7aaec1b7367698d3c7a6a489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, белоруссия, сергей лавров, максим рыженков
В мире, Россия, Москва, Белоруссия, Сергей Лавров, Максим Рыженков
Россия не получила от Украины ответа по созданию трех рабочих групп

РФ до сих пор не получила от Украины ответа по созданию трех рабочих групп

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва до сих пор не получила ответа от Киева по вопросу создания трех рабочих групп, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
"Мы до сих пор не получили от них (от украинцев - ред.) ответа на предложение создать три рабочих группы, потому что они жаловались, что в Стамбуле говорят только про гуманитарный аспект ситуации, а про вопросы, имеющие прямое и ключевое отношение для урегулирования, никто ничего не говорит. Мы предложили: давайте создадим три группы: гуманитарную, политическую и военную. Ответа нет. Это было в июле нынешнего года. Ответа нет", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам коллегии МИД РФ и Белоруссии.
Заседание коллегий МИД проводят в Москве Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал, зачем вокруг плана США по Украине устраивают шумиху
Вчера, 13:20
 
В миреРоссияМоскваБелоруссияСергей ЛавровМаксим Рыженков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала