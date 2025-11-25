https://ria.ru/20251125/lavrov-2057393475.html
Лавров рассказал, зачем вокруг плана США по Украине устраивают шумиху
Лавров рассказал, зачем вокруг плана США по Украине устраивают шумиху - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров рассказал, зачем вокруг плана США по Украине устраивают шумиху
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что те, кто пытается руководить шумихой вокруг мирного плана по Украине, хотят подорвать усилия президента США Дональда... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:20:00+03:00
2025-11-25T13:20:00+03:00
2025-11-25T13:20:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057392693.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров рассказал, зачем вокруг плана США по Украине устраивают шумиху
Лавров: организаторы шумихи вокруг плана по Украине хотят его переиначить