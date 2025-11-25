Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, зачем вокруг плана США по Украине устраивают шумиху - РИА Новости, 25.11.2025
13:20 25.11.2025
Лавров рассказал, зачем вокруг плана США по Украине устраивают шумиху
Лавров рассказал, зачем вокруг плана США по Украине устраивают шумиху - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров рассказал, зачем вокруг плана США по Украине устраивают шумиху
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что те, кто пытается руководить шумихой вокруг мирного плана по Украине, хотят подорвать усилия президента США Дональда... РИА Новости, 25.11.2025
в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров рассказал, зачем вокруг плана США по Украине устраивают шумиху

Лавров: организаторы шумихи вокруг плана по Украине хотят его переиначить

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что те, кто пытается руководить шумихой вокруг мирного плана по Украине, хотят подорвать усилия президента США Дональда Трампа и переиначить его по-своему.
"Те же, кто пытаются в процессе осмысления внесенных документов (в план -ред.), во-первых, их слили специально, чтобы раздуть эту шумиху в медийном пространстве, а те, кто этой шумихой руководит, они, конечно же, особо не скрывают. Они хотят подорвать усилия Дональда Трампа, хотят этот план переиначить по-своему", - сказал Лавров на пресс-конференции министров иностранных дел РФ и Белоруссии.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа поощряет нацизм и расизм на Украине, заявил Лавров
