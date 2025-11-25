Рейтинг@Mail.ru
Европа поощряет нацизм и расизм на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
13:19 25.11.2025
Европа поощряет нацизм и расизм на Украине, заявил Лавров
Когда Европа говорит, что Украина воюет за европейские ценности, это означает явку с повинной в том, что Европа поощряет нацизм, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 25.11.2025
Европа поощряет нацизм и расизм на Украине, заявил Лавров

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Когда Европа говорит, что Украина воюет за европейские ценности, это означает явку с повинной в том, что Европа поощряет нацизм, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда европейцы говорят: "Мы должны быть с Украиной до конца, потому что Украина воюет за наши европейские ценности", это означает явку с повинной. Значит, Европа поощряет нацизм, который узаконен на Украине. И идеология, и практика нацизма узаконены. Значит, Европа поощряет расизм, который обрел очертание законодательного запрета русского языка и вообще всего русского", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россия ждет от США промежуточную версию плана по Украине, заявил Лавров
Вчера, 13:15
 
