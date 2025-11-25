https://ria.ru/20251125/lavrov-2057392693.html
Европа поощряет нацизм и расизм на Украине, заявил Лавров
Европа поощряет нацизм и расизм на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Европа поощряет нацизм и расизм на Украине, заявил Лавров
Когда Европа говорит, что Украина воюет за европейские ценности, это означает явку с повинной в том, что Европа поощряет нацизм, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:19:00+03:00
2025-11-25T13:19:00+03:00
2025-11-25T13:19:00+03:00
европа
сергей лавров
в мире
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057392081.html
европа
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3f75545c1a623d90a368f4f8a0765ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сергей лавров, в мире, украина, россия
Европа, Сергей Лавров, В мире, Украина, Россия
Европа поощряет нацизм и расизм на Украине, заявил Лавров
Лавров заявил, что Европа поощряет узаконенную на Украине практику нацизма