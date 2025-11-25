Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил роль Белоруссии и Турции в урегулировании на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057392353.html
Лавров оценил роль Белоруссии и Турции в урегулировании на Украине
Лавров оценил роль Белоруссии и Турции в урегулировании на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров оценил роль Белоруссии и Турции в урегулировании на Украине
Белоруссия и Турция могут сыграть конструктивную роль посредников в урегулировании конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:17:00+03:00
2025-11-25T13:17:00+03:00
в мире
белоруссия
турция
россия
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/33/1549433365_2:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_0dd02fb32c092add30e100651d499836.jpg
https://ria.ru/20251125/plan-2057289657.html
белоруссия
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/33/1549433365_912:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_734e67e34d4941b73060f3146c806d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, турция, россия, сергей лавров, владимир путин
В мире, Белоруссия, Турция, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров оценил роль Белоруссии и Турции в урегулировании на Украине

Лавров: Белоруссия и Турция могут стать посредниками в урегулировании на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Белоруссия и Турция могут сыграть конструктивную роль посредников в урегулировании конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы видим страны, которые могут сыграть конструктивную роль посредников. Это и Белоруссия, и Турция, о чем на днях президент России Владимир Путин говорил с президентом Турции (Тайипом) Эрдоганом, который тоже заинтересован помочь создать площадку. Не мы же отказались от стамбульской площадки, украинцы отказались", - сказал Лавров на пресс-конференции министров иностранных дел РФ и Белоруссии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В США поразились реакции Зеленского на план по Украине
Вчера, 01:59
 
В миреБелоруссияТурцияРоссияСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала