https://ria.ru/20251125/lavrov-2057392353.html
Лавров оценил роль Белоруссии и Турции в урегулировании на Украине
Лавров оценил роль Белоруссии и Турции в урегулировании на Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров оценил роль Белоруссии и Турции в урегулировании на Украине
Белоруссия и Турция могут сыграть конструктивную роль посредников в урегулировании конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:17:00+03:00
2025-11-25T13:17:00+03:00
2025-11-25T13:17:00+03:00
в мире
белоруссия
турция
россия
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/33/1549433365_2:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_0dd02fb32c092add30e100651d499836.jpg
https://ria.ru/20251125/plan-2057289657.html
белоруссия
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/33/1549433365_912:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_734e67e34d4941b73060f3146c806d50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, турция, россия, сергей лавров, владимир путин
В мире, Белоруссия, Турция, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров оценил роль Белоруссии и Турции в урегулировании на Украине
Лавров: Белоруссия и Турция могут стать посредниками в урегулировании на Украине