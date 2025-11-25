Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
13:15 25.11.2025
Россия ждет от США промежуточную версию плана по Украине, заявил Лавров
Россия ждет от США промежуточную версию плана по Украине, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия ждет от США той версии плана по урегулированию конфликта на Украине, которую Штаты считают промежуточной в фазе согласования с Европой и украинцами, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Российской Федерации и Республики Беларусь.
"У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. Мы от них (американских коллег – ред.) ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами", - сказал он.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россия не получила ответа от Украины на предложение по делегациям
Вчера, 13:14
 
В миреСергей ЛавровСШАУкраинаРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала