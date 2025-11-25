Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии тему Украины - РИА Новости, 25.11.2025
13:05 25.11.2025 (обновлено: 13:21 25.11.2025)
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии тему Украины
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии тему Украины
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии тему Украины
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил украинскую тематику с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. РИА Новости, 25.11.2025
в мире
россия
белоруссия
сергей лавров
максим рыженков
россия
белоруссия
в мире, россия, белоруссия, сергей лавров, максим рыженков
В мире, Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, Максим Рыженков
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии тему Украины

Лавров и глава МИД Белоруссии Рыженков обсудили тему Украины

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил украинскую тематику с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.
"Что касается украинской тематики, конечно, мы о ней говорили, прежде всего, вчера, в неформальной обстановке", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии с участием министров иностранных дел двух стран.
