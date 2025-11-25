https://ria.ru/20251125/lavrov-2057355791.html
Лавров призвал подключить комитет Союзного государства к кооперации с ОДКБ
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил подключить постоянный комитет Союзного государства к взаимодействию с ОДКБ, ШОС и СНГ в рамках перекрёстного приглашения руководителей исполнительных структур на саммиты этих организаций.
"Продолжалась практика перекрёстного приглашения руководителей исполнительных структур ОДКБ
, СНГ
и ШОС
на саммиты этих организаций, и считаю весьма востребованным подключение к такому взаимодействию и постоянного комитета Союзного государства, если... государственный секретарь нашего объединения Сергей Глазьев
поддержит такую идею", - сказал он на совместном заседании коллегии МИД России и Белоруссии
.
Министры иностранных дел России Сергей Лавров
и Белоруссии Максим Рыженков
проводят в Москве
заседание коллегий МИД.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
ранее заявила, что министры подведут промежуточные итоги выполнения решений предыдущего заседания и Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.
Как ожидается, на мероприятии стороны обсудят взаимодействие по использованию дипинструментария, продвижение традиционных ценностей и сбережение исторической памяти.
Министры также рассмотрят углубление координации подходов по сотрудничеству с дружественными государствами и объединениями, а также выстраиванию отношений со странами с недружественными режимами и недружественными организациями, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии. Отдельное внимание они уделят обмену опытом по информационному сопровождению внешней политики.
Лавров и Рыженков, как ожидается, обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, а также обменяются мнениями по международной повестке дня.
По итогам заседания ожидается подписание Постановления коллегий и Плана межмидовских консультаций на 2026 год.