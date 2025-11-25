Лавров призвал подключить комитет Союзного государства к кооперации с ОДКБ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил подключить постоянный комитет Союзного государства к взаимодействию с ОДКБ, ШОС и СНГ в рамках перекрёстного приглашения руководителей исполнительных структур на саммиты этих организаций.

СНГ и "Продолжалась практика перекрёстного приглашения руководителей исполнительных структур ОДКБ ШОС на саммиты этих организаций, и считаю весьма востребованным подключение к такому взаимодействию и постоянного комитета Союзного государства, если... государственный секретарь нашего объединения Сергей Глазьев поддержит такую идею", - сказал он на совместном заседании коллегии МИД России и Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что министры подведут промежуточные итоги выполнения решений предыдущего заседания и Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.

Как ожидается, на мероприятии стороны обсудят взаимодействие по использованию дипинструментария, продвижение традиционных ценностей и сбережение исторической памяти.

Министры также рассмотрят углубление координации подходов по сотрудничеству с дружественными государствами и объединениями, а также выстраиванию отношений со странами с недружественными режимами и недружественными организациями, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии. Отдельное внимание они уделят обмену опытом по информационному сопровождению внешней политики.

Лавров и Рыженков, как ожидается, обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, а также обменяются мнениями по международной повестке дня.