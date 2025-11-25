Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал подключить комитет Союзного государства к кооперации с ОДКБ - РИА Новости, 25.11.2025
11:18 25.11.2025
Лавров призвал подключить комитет Союзного государства к кооперации с ОДКБ
Лавров призвал подключить комитет Союзного государства к кооперации с ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил подключить постоянный комитет Союзного государства к взаимодействию с ОДКБ, ШОС и СНГ в рамках перекрёстного приглашения... РИА Новости, 25.11.2025
Лавров призвал подключить комитет Союзного государства к кооперации с ОДКБ

Лавров призвал подключить комитет Союзного государства к кооперации с ОДКБ и ШОС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил подключить постоянный комитет Союзного государства к взаимодействию с ОДКБ, ШОС и СНГ в рамках перекрёстного приглашения руководителей исполнительных структур на саммиты этих организаций.
"Продолжалась практика перекрёстного приглашения руководителей исполнительных структур ОДКБ, СНГ и ШОС на саммиты этих организаций, и считаю весьма востребованным подключение к такому взаимодействию и постоянного комитета Союзного государства, если... государственный секретарь нашего объединения Сергей Глазьев поддержит такую идею", - сказал он на совместном заседании коллегии МИД России и Белоруссии.
Здание посольства Республики Беларусь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Белоруссия откроет отделения посольства в Воронеже
Вчера, 11:01
Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Белоруссии Максим Рыженков проводят в Москве заседание коллегий МИД.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что министры подведут промежуточные итоги выполнения решений предыдущего заседания и Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.
Как ожидается, на мероприятии стороны обсудят взаимодействие по использованию дипинструментария, продвижение традиционных ценностей и сбережение исторической памяти.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Более 63 тысяч россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО
19 ноября, 14:09
Министры также рассмотрят углубление координации подходов по сотрудничеству с дружественными государствами и объединениями, а также выстраиванию отношений со странами с недружественными режимами и недружественными организациями, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии. Отдельное внимание они уделят обмену опытом по информационному сопровождению внешней политики.
Лавров и Рыженков, как ожидается, обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, а также обменяются мнениями по международной повестке дня.
По итогам заседания ожидается подписание Постановления коллегий и Плана межмидовских консультаций на 2026 год.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров
10 июня, 11:59
 
РоссияБелоруссияМоскваСергей ЛавровМаксим РыженковСергей ГлазьевОДКБШОССНГВ мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
