https://ria.ru/20251125/lavrov-2057349559.html
Лавров поблагодарил белорусских коллег за поддержку
Лавров поблагодарил белорусских коллег за поддержку - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров поблагодарил белорусских коллег за поддержку
Глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии поблагодарил коллег за поддержку во всех общих начинаниях. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:57:00+03:00
2025-11-25T10:57:00+03:00
2025-11-25T10:58:00+03:00
россия
белоруссия
москва
сергей лавров
максим рыженков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580499919_166:0:2906:1541_1920x0_80_0_0_6a03c9e2986e1983789ee5e8f52983d9.jpg
https://ria.ru/20251028/rossiya-2051115061.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730327689_0:0:2071:1554_1920x0_80_0_0_83afbcffefee4386a23b47ea351c442a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, сергей лавров, максим рыженков
Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Лавров, Максим Рыженков
Лавров поблагодарил белорусских коллег за поддержку
Лавров поблагодарил белорусских коллег за поддержку в общих начинаниях