Лавров поблагодарил белорусских коллег за поддержку - РИА Новости, 25.11.2025
10:57 25.11.2025 (обновлено: 10:58 25.11.2025)
Лавров поблагодарил белорусских коллег за поддержку
Лавров поблагодарил белорусских коллег за поддержку
Глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии поблагодарил коллег за поддержку во всех общих начинаниях. РИА Новости, 25.11.2025
россия, белоруссия, москва, сергей лавров, максим рыженков
Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Лавров, Максим Рыженков
Лавров поблагодарил белорусских коллег за поддержку

Лавров поблагодарил белорусских коллег за поддержку в общих начинаниях

Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии поблагодарил коллег за поддержку во всех общих начинаниях.
"Сегодня мы подводим итоги уходящего года, который прошел под знаком 80-летия Победы в ВОВ, святого праздника для белорусов и россиян. И прежде всего хотел бы выразить признательность белорусским союзникам за неизменно тесное внимание и поддержку всех наших общих начинаниях", - заявил Лавров на открытии коллегии.
Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Белоруссии Максим Рыженков проводят в Москве заседание коллегий МИД.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россия и Белоруссия договорились о противодействии агрессии Запада
Россия Белоруссия Москва Сергей Лавров Максим Рыженков
 
 
