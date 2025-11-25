https://ria.ru/20251125/kroshka-kartoshka-2057541267.html
"Крошка Картошка" проверяет свою точку после информации о кишечной палочки
2025-11-25T22:35:00+03:00
2025-11-25T22:35:00+03:00
2025-11-25T22:35:00+03:00
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сеть кафе быстрого питания "Крошка Картошка" проводит проверку своей точки франчайзи на соблюдение стандартов бренда после информации о выявлении там кишечной палочки, рассказали РИА Новости в компании.
Ранее Telegram-каналы написали, что в одном из заведений "Крошки Картошки" нашли кишечную палочку, также там якобы были обнаружены антисанитария в работе сотрудников и испорченные продукты.
«
"Крошка Картошка"... проводит проверку точки франчайзи на соблюдение стандартов бренда "Крошка Картошка" в рамках принятых компанией процедур. Также мы планируем проведение независимой экспертизы на наличие нарушений ППК (программы производственного контроля - ред.) и санитарно-эпидеомологических требований", - прокомментировали в пресс-службе.
"Официальный комментарий компании находится в состоянии подготовки и будет представлен после проведения внутренней проверки. Пищевая безопасность - высший приоритет компании", - подчеркнули там.
В компании также заявили, что публикации в СМИ содержат непроверенную либо недостоверную информацию о бренде, а их задача - "формирование репутационных атак на российский бизнес".
В связи с этим сеть нотариально фиксирует все публикации, которые содержат информацию, порочащую бренд, а также готовит официальные претензии к владельцам информационных ресурсов в случае наличия клеветы и судебных исков.