В Рязанской области подростков заподозрили в убийстве мужчины

РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Подростки 15 и 17 лет подозреваются в убийстве 56-летнего мужчины в городе Ряжске Рязанской области, они арестованы, сообщило СУСК по региону.

"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям установлены и задержаны двое подозреваемых. Ими оказались двое несовершеннолетних местных жителей возрастом 15 и 17 лет. 25 ноября 2025 по ходатайству следователя фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается СУСК.