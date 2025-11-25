https://ria.ru/20251125/kriminal-2057534773.html
В Рязанской области подростков заподозрили в убийстве мужчины
В Рязанской области подростков заподозрили в убийстве мужчины - РИА Новости, 25.11.2025
В Рязанской области подростков заподозрили в убийстве мужчины
Подростки 15 и 17 лет подозреваются в убийстве 56-летнего мужчины в городе Ряжске Рязанской области, они арестованы, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 25.11.2025
В Рязанской области подростков заподозрили в убийстве мужчины
