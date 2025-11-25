Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области подростков заподозрили в убийстве мужчины
21:49 25.11.2025
В Рязанской области подростков заподозрили в убийстве мужчины
В Рязанской области подростков заподозрили в убийстве мужчины
Подростки 15 и 17 лет подозреваются в убийстве 56-летнего мужчины в городе Ряжске Рязанской области, они арестованы, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 25.11.2025
В Рязанской области подростков заподозрили в убийстве мужчины

В Рязанской области арестовали двух подростков, подозреваемых в убийстве

РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Подростки 15 и 17 лет подозреваются в убийстве 56-летнего мужчины в городе Ряжске Рязанской области, они арестованы, сообщило СУСК по региону.
"Два несовершеннолетних жителя Рязанской области подозреваются в убийстве мужчины", - говорится в Telegram-канале СУСК.
По данным ведомства, ночью 23 ноября поступило сообщение о том, что в квартире одного из жилых домов города Ряжска обнаружено тело 56-летнего мужчины с травмами в области головы и туловища.
"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям установлены и задержаны двое подозреваемых. Ими оказались двое несовершеннолетних местных жителей возрастом 15 и 17 лет. 25 ноября 2025 по ходатайству следователя фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается СУСК.
