Минобороны показало, как мирные жители встречают ВС России в Красноармейске
14:05 25.11.2025
Минобороны показало, как мирные жители встречают ВС России в Красноармейске
Минобороны показало, как мирные жители встречают ВС России в Красноармейске
Военнослужащие продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска
Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» продолжают оказывать необходимую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска. Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и избегали личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью.
россия, красноармейск, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мирные жители Красноармейска с радостью встретили военных российской армии, следует из видео, предоставленного Минобороны России.
"Мы вас дождались, тут (в Красноармейске - ред.) остались те, кто ждали-ждали и дождались", - говорит мирный житель на видео Минобороны, попутно желая удачи и здоровья солдатам ВС РФ.
На кадрах МО РФ также видно расположившихся рядом с российскими военными жителей Красноармейска.
"Мы хотим выехать в Россию. У нас родственники в России.", - рассказала на видео одна из жительниц.
Минобороны сообщило об успехах ВС России в Красноармейске и в Димитрове
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
