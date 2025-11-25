https://ria.ru/20251125/krasnoarmeysk-2057405726.html
Минобороны показало, как мирные жители встречают ВС России в Красноармейске
Минобороны показало, как мирные жители встречают ВС России в Красноармейске - РИА Новости, 25.11.2025
Минобороны показало, как мирные жители встречают ВС России в Красноармейске
Мирные жители Красноармейска с радостью встретили военных российской армии, следует из видео, предоставленного Минобороны России. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
вооруженные силы рф
спецоперация
россия
красноармейск
Военнослужащие продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска
Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» продолжают оказывать необходимую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска. Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и избегали личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью.
Минобороны показало, как мирные жители встречают ВС России в Красноармейске
МО РФ: мирные жители Красноармейска с радостью встретили российских военных
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мирные жители Красноармейска с радостью встретили военных российской армии, следует из видео, предоставленного Минобороны России.
"Мы вас дождались, тут (в Красноармейске - ред.) остались те, кто ждали-ждали и дождались", - говорит мирный житель на видео Минобороны, попутно желая удачи и здоровья солдатам ВС РФ.
На кадрах МО РФ также видно расположившихся рядом с российскими военными жителей Красноармейска.
"Мы хотим выехать в Россию. У нас родственники в России.", - рассказала на видео одна из жительниц.