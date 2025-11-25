Рейтинг@Mail.ru
Коррупция должна встречать жесткую реакцию, заявил Краснов
14:57 25.11.2025 (обновлено: 15:43 25.11.2025)
Коррупция должна встречать жесткую реакцию, заявил Краснов
Коррупция, злоупотребления и искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов. РИА Новости, 25.11.2025






россия, игорь краснов, верховный суд рф, коррупция, происшествия, борьба с коррупцией в рф
Россия, Игорь Краснов, Верховный суд РФ, Коррупция, Происшествия, Борьба с коррупцией в РФ
Коррупция должна встречать жесткую реакцию, заявил Краснов

Краснов призвал к жесткой реакции на коррупцию и искажение принципов правосудия

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГлава Верховного суда Игорь Краснов
Глава Верховного суда Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Глава Верховного суда Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Коррупция, злоупотребления и искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов.
"Принципиальной должна оставаться позиция коллегии в отношении тех, кто нарушает закон, профессиональную этику или допускает действия, несовместимые со званием судьи", — сказал он.
Задачей ВККС он назвал создание и поддержание условий справедливого и объективного отбора для нового поколения юристов. По его словам, многие из них имеют высокую профессиональную подготовку, глубокое понимание права, стремление служить закону.
Совет Федерации назначил Краснова главой Верховного суда в конце сентября на шесть лет. Он стал единственным претендентом на этот пост, освободившийся после смерти Ирины Подносовой. Президент Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора, которую он занимал с января 2020 года.
Краснов успешно сдал квалификационный экзамен на должность судьи, хотя формально был освобожден от него, так как имел звание заслуженного юриста.
Позиция и оценки

  • Краснов выступает против возвращения смертной казни в России:
«
"Мое мнение однозначно: это невозможно. И позиция государства по данному вопросу является окончательной, она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации".
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Игорь Краснов
председатель Верховного суда
  • По его словам, каждое судебное решение должно формировать доверие людей к судебной системе, которая действует в соответствии с законом, а любая цель права — это справедливость в его рамках.
  • Краснов поддерживает институт присяжных, полагая, что он уже сформировался как эффективный способ судебной защиты.
  • В прошлом году в интервью РБК он заявил, каким видит сотрудничество бизнеса и государства:
«
"Соблюдение баланса интересов государства и бизнеса — залог устойчивого экономического развития страны. Бесспорно, предпринимательская деятельность в первую очередь направлена на получение прибыли. Но не любой ценой. Она должна быть прозрачной с точки зрения налогообложения, ответственной с точки зрения выполнения социальных обязательств, не должна ставить под угрозу безопасность и обороноспособность страны. При соблюдении этих условий государство гарантирует бизнесу поддержку и защиту".
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Игорь Краснов
председатель Верховного суда
В 2023-м в интервью RT Краснов рассказал о борьбе с коррумпированными чиновниками:
«

"За девять месяцев этого года судами удовлетворены требования прокуроров в отношении имущества на общую сумму более 220 миллиардов рублей, причем по вступившим в законную силу решениям судов фактически в доход государства уже поступило 3472 объекта, а в денежном эквиваленте — свыше 120 миллиардов рублей. <…> Мы будем продолжать внимательно отслеживать имущественное положение всех таких чиновников, продавших государственные интересы за возможность ведения роскошного образа жизни. Ни у кого иллюзий на этот счет быть не должно".

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Игорь Краснов
председатель Верховного суда
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила заслуги Краснова перед Россией:
«

"Игоря Викторовича мы с вами все давно знаем — и по его работе в Следственном комитете, и в должности генерального прокурора. Игорю Викторовичу пришлось работать на самых ответственных, непростых участках, связанных с защитой прав и законных интересов наших граждан, борьбой с преступностью — всех направлений не перечесть. Он проявил себя как истинный государственник, человек решительный, высокопрофессиональный, строго следующий букве закона. И конечно же, такой многосторонний опыт, как мы понимаем, будет очень помогать работать ему на новой должности".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
председатель Совета Федерации
РоссияИгорь КрасновВерховный суд РФКоррупцияПроисшествияБорьба с коррупцией в РФ
 
 
