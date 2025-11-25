https://ria.ru/20251125/korruptsija-2057426233.html
Коррупция должна встречать жесткую реакцию, заявил Краснов
Коррупция должна встречать жесткую реакцию, заявил Краснов - РИА Новости, 25.11.2025
Коррупция должна встречать жесткую реакцию, заявил Краснов
Коррупция, злоупотребления и искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов.
Коррупция должна встречать жесткую реакцию, заявил Краснов
Краснов призвал к жесткой реакции на коррупцию и искажение принципов правосудия
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Коррупция, злоупотребления и искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов.
"Принципиальной должна оставаться позиция коллегии в отношении тех, кто нарушает закон, профессиональную этику или допускает действия, несовместимые со званием судьи", — сказал он.
Задачей ВККС он назвал создание и поддержание условий справедливого и объективного отбора для нового поколения юристов. По его словам, многие из них имеют высокую профессиональную подготовку, глубокое понимание права, стремление служить закону.
Совет Федерации назначил Краснова главой Верховного суда в конце сентября на шесть лет. Он стал единственным претендентом на этот пост, освободившийся после смерти Ирины Подносовой
. Президент Владимир Путин
освободил его от должности генпрокурора, которую он занимал с января 2020 года.
Краснов успешно сдал квалификационный экзамен на должность судьи, хотя формально был освобожден от него, так как имел звание заслуженного юриста.
- Краснов выступает против возвращения смертной казни в России:
«
"Мое мнение однозначно: это невозможно. И позиция государства по данному вопросу является окончательной, она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации".
Игорь Краснов
председатель Верховного суда
- По его словам, каждое судебное решение должно формировать доверие людей к судебной системе, которая действует в соответствии с законом, а любая цель права — это справедливость в его рамках.
- Краснов поддерживает институт присяжных, полагая, что он уже сформировался как эффективный способ судебной защиты.
- В прошлом году в интервью РБК он заявил, каким видит сотрудничество бизнеса и государства:
«
"Соблюдение баланса интересов государства и бизнеса — залог устойчивого экономического развития страны. Бесспорно, предпринимательская деятельность в первую очередь направлена на получение прибыли. Но не любой ценой. Она должна быть прозрачной с точки зрения налогообложения, ответственной с точки зрения выполнения социальных обязательств, не должна ставить под угрозу безопасность и обороноспособность страны. При соблюдении этих условий государство гарантирует бизнесу поддержку и защиту".
Игорь Краснов
председатель Верховного суда
В 2023-м в интервью RT Краснов рассказал о борьбе с коррумпированными чиновниками:
«
"За девять месяцев этого года судами удовлетворены требования прокуроров в отношении имущества на общую сумму более 220 миллиардов рублей, причем по вступившим в законную силу решениям судов фактически в доход государства уже поступило 3472 объекта, а в денежном эквиваленте — свыше 120 миллиардов рублей. <…> Мы будем продолжать внимательно отслеживать имущественное положение всех таких чиновников, продавших государственные интересы за возможность ведения роскошного образа жизни. Ни у кого иллюзий на этот счет быть не должно".
Игорь Краснов
председатель Верховного суда
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
высоко оценила заслуги Краснова перед Россией:
«
"Игоря Викторовича мы с вами все давно знаем — и по его работе в Следственном комитете, и в должности генерального прокурора. Игорю Викторовичу пришлось работать на самых ответственных, непростых участках, связанных с защитой прав и законных интересов наших граждан, борьбой с преступностью — всех направлений не перечесть. Он проявил себя как истинный государственник, человек решительный, высокопрофессиональный, строго следующий букве закона. И конечно же, такой многосторонний опыт, как мы понимаем, будет очень помогать работать ему на новой должности".
Валентина Матвиенко
председатель Совета Федерации