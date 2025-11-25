ЦСКА подписал контракт с сербом Митровичем

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с сербским центровым Лукой Митровичем.

Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано до окончания нынешнего сезона. Контракт вступит в силу после прохождения Митровичем медобследования в Москве.