ЦСКА подписал контракт с сербом Митровичем

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с сербским центровым Лукой Митровичем.
Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано до окончания нынешнего сезона. Контракт вступит в силу после прохождения Митровичем медобследования в Москве.
В 2015 году серб был задрафтован клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Севенти Сиксерс" под 60-м номером. На протяжении карьеры он выступал в составе немецкого "Брозе Бамберг", испанских "Мурсии" и "Манресы", иерусалимского "Хапоэля", черногорской "Будучности" и "Црвены Звезды". В составе белградского клуба стал пятикратным чемпионом Адриатической лиги, шестикратным чемпионом Сербии и восьмикратным обладателем Кубка страны.
В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,6 очка, 2,9 подбора, 1,0 передачи за 12,5 минуты на площадке. Также в его активе 27 встреч в Адриатической лиге (6,9 очка, 4,2 подбора, 1,4 передачи).
