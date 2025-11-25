Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА подписал контракт с сербом Митровичем
Баскетбол
Баскетбол
 
12:57 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/kontrakt-2057383973.html
ЦСКА подписал контракт с сербом Митровичем
ЦСКА подписал контракт с сербом Митровичем - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
ЦСКА подписал контракт с сербом Митровичем
Московский баскетбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с сербским центровым Лукой Митровичем. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T12:57:00+03:00
2025-11-25T12:57:00+03:00
баскетбол
спорт
лука митрович
филадельфия севенти сиксерс
бамберг
евролига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111208/14/1112081438_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_34b3fbf388f9d30f9ccbeff49898c39c.jpg
/20251031/kontrakt-2052086715.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, лука митрович, филадельфия севенти сиксерс, бамберг, евролига
Баскетбол, Спорт, Лука Митрович, Филадельфия Севенти Сиксерс, Бамберг, Евролига
ЦСКА подписал контракт с сербом Митровичем

ЦСКА заключил контракт с сербским баскетболистом Митровичем

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФорварды БК УНИКС Марко Банич (слева) и БК "Црвена Звезда" Лука Митрович
Форварды БК УНИКС Марко Банич (слева) и БК Црвена Звезда Лука Митрович - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Форварды БК УНИКС Марко Банич (слева) и БК "Црвена Звезда" Лука Митрович . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с сербским центровым Лукой Митровичем.
Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано до окончания нынешнего сезона. Контракт вступит в силу после прохождения Митровичем медобследования в Москве.
В 2015 году серб был задрафтован клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Севенти Сиксерс" под 60-м номером. На протяжении карьеры он выступал в составе немецкого "Брозе Бамберг", испанских "Мурсии" и "Манресы", иерусалимского "Хапоэля", черногорской "Будучности" и "Црвены Звезды". В составе белградского клуба стал пятикратным чемпионом Адриатической лиги, шестикратным чемпионом Сербии и восьмикратным обладателем Кубка страны.
В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,6 очка, 2,9 подбора, 1,0 передачи за 12,5 минуты на площадке. Также в его активе 27 встреч в Адриатической лиге (6,9 очка, 4,2 подбора, 1,4 передачи).
Баскетболисты Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" расторг контракт с Гэтлингом
31 октября, 14:21
 
Баскетбол
 
Версия 2023.1 Beta
