25.11.2025
11:05 25.11.2025
Песков допустил контакты России и США по мирному плану Трампа
Песков допустил контакты России и США по мирному плану Трампа - РИА Новости, 25.11.2025
Песков допустил контакты России и США по мирному плану Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану президента США Дональда... РИА Новости, 25.11.2025
в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
Песков допустил контакты России и США по мирному плану Трампа

Песков заявил о возможном начале контактов с США по мирному плану Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану президента США Дональда Трампа.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
"В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами (по мирному плану - ред.), и мы уже официально получим какую-то информацию", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине, однако никаких четких планов визита нет - поездка Зеленского будет зависеть от исхода переговоров в Женеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Текст американского плана по Украине изменился, заявил Песков
Вчера, 11:01
 
В миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин
 
 
