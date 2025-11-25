https://ria.ru/20251125/komandir-2057317703.html
Командир роты спас раненого бойца, на себе вынеся его с передовой
Командир роты спас раненого бойца, на себе вынеся его с передовой - РИА Новости, 25.11.2025
Командир роты спас раненого бойца, на себе вынеся его с передовой
Командир штурмовой роты вынес на себе раненого бойца с передовой на краматорском направлении, чтобы не подвергать риску группу штурмовиков, рассказал РИА... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T08:15:00+03:00
2025-11-25T08:15:00+03:00
2025-11-25T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_cdf13106122cf9d1c2d72b8d8e178b79.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_626dc72f830696e4ef5a06611af55796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Командир роты спас раненого бойца, на себе вынеся его с передовой
Командир штурмовой роты "Русь" на себе вынес раненого бойца с передовой
ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Командир штурмовой роты вынес на себе раненого бойца с передовой на краматорском направлении, чтобы не подвергать риску группу штурмовиков, рассказал РИА Новости сам командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным Миссионер.
"Боец получил ранение на задаче. Там была очень сложная обстановка в тот момент. Пошло заражение, инфекция попала в рану. Эвакуация была очень сложная... Противник не подпускал к позиции, и как только появилось "окно", взял его сам, потому что там была очень плохая обстановка, там постоянно дежурили "птицы" противника и не давали прохода. И группа из нескольких человек, которые бы эвакуировали, могла притянуть к себе внимание противника, тем самым пострадали бы еще люди" - рассказал Миссионер.
Собеседник агентства уточнил, что это решение позволило в кратчайшие сроки вытащить бойца с передовых позиций, передать группе для дальней эвакуации, и тем самым сохранить ему ногу. Сейчас раненый боец восстанавливается и проходит лечение.
"Главное, что удалось этому человеку сохранить жизнь, здоровье, и нога осталась на месте, за что благодарность, конечно, врачам, что все так получилось. Сейчас человек тоже скидывает сообщения нам, доволен, все нормально, лечение проходит. Все, слава Богу, он остался жив, ну и мы, как вы видите, тоже", - уточнил командир роты.