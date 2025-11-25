Командир роты спас раненого бойца, на себе вынеся его с передовой

ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Командир штурмовой роты вынес на себе раненого бойца с передовой на краматорском направлении, чтобы не подвергать риску группу штурмовиков, рассказал РИА Новости сам командир штурмовой роты отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным Миссионер.

"Боец получил ранение на задаче. Там была очень сложная обстановка в тот момент. Пошло заражение, инфекция попала в рану. Эвакуация была очень сложная... Противник не подпускал к позиции, и как только появилось "окно", взял его сам, потому что там была очень плохая обстановка, там постоянно дежурили "птицы" противника и не давали прохода. И группа из нескольких человек, которые бы эвакуировали, могла притянуть к себе внимание противника, тем самым пострадали бы еще люди" - рассказал Миссионер.

Собеседник агентства уточнил, что это решение позволило в кратчайшие сроки вытащить бойца с передовых позиций, передать группе для дальней эвакуации, и тем самым сохранить ему ногу. Сейчас раненый боец восстанавливается и проходит лечение.