Путина в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президента России в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах с борзыми собаками породы тайган и беркутами.

Владимир Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом.

В международном аэропорту "Манас", помимо традиционного почетного караула, президента ожидало приветствие с национальным колоритом.

Вдоль красной дорожки у президентского борта были установлены юрты - важнейшая часть киргизской культуры, девушки в национальных платьях и головных уборах исполняли народные танцы.