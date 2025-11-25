Путина в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах

https://ria.ru/20251125/kirgiziya-2057454617.html
Президента России в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах с борзыми собаками породы тайган и беркутами.
Садыр Жапаров встретил Путина у трапа самолета
У трапа самолета главу Российского государства встретил Президент Киргизии Садыр Жапаров. Лидерам продемонстрированы особенности традиционной киргизской охоты с беркутом и гончими, национальные танцы и музыкальное выступление фольклорно-этнографического ансамбля.
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президента России в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах с борзыми собаками породы тайган и беркутами.
Владимир Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом.
В международном аэропорту "Манас", помимо традиционного почетного караула, президента ожидало приветствие с национальным колоритом.
Вдоль красной дорожки у президентского борта были установлены юрты - важнейшая часть киргизской культуры, девушки в национальных платьях и головных уборах исполняли народные танцы.
Также встречать российского президента вышли мастера охоты с ловчими птицами, которые придерживали на руках беркутов, их сопровождали киргизские борзые тайганы. Далее на площадку приветствия вышли всадники в костюмах киргизских воинов.