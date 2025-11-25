Рейтинг@Mail.ru
Путина в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 25.11.2025 (обновлено: 17:24 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/kirgiziya-2057454617.html
Путина в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах
Путина в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах - РИА Новости, 25.11.2025
Путина в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах
Президента России в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах с борзыми собаками породы тайган и беркутами. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:35:00+03:00
2025-11-25T17:24:00+03:00
россия
бишкек
киргизия
владимир путин
манас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057490696_0:112:3341:1991_1920x0_80_0_0_d3ca4d1c4d87d887c46259828404bab0.jpg
https://ria.ru/20251124/putin-2057234966.html
россия
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Садыр Жапаров встретил Путина у трапа самолета
У трапа самолета главу Российского государства встретил Президент Киргизии Садыр Жапаров. Лидерам продемонстрированы особенности традиционной киргизской охоты с беркутом и гончими, национальные танцы и музыкальное выступление фольклорно-этнографического ансамбля.
2025-11-25T16:35
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057490696_460:0:3189:2047_1920x0_80_0_0_486983e71f191ef261f21840e70e3b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бишкек, киргизия, владимир путин, манас
Россия, Бишкек, Киргизия, Владимир Путин, Манас
Путина в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах

Путина в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах с беркутами

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президента России в Бишкеке встретили артисты в национальных костюмах с борзыми собаками породы тайган и беркутами.
Владимир Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом.
В международном аэропорту "Манас", помимо традиционного почетного караула, президента ожидало приветствие с национальным колоритом.
Вдоль красной дорожки у президентского борта были установлены юрты - важнейшая часть киргизской культуры, девушки в национальных платьях и головных уборах исполняли народные танцы.
Также встречать российского президента вышли мастера охоты с ловчими птицами, которые придерживали на руках беркутов, их сопровождали киргизские борзые тайганы. Далее на площадку приветствия вышли всадники в костюмах киргизских воинов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Стала известна программа Путина в Киргизии
24 ноября, 18:55
 
РоссияБишкекКиргизияВладимир ПутинМанас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала