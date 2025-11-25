Шайба Морозова принесла "Спартаку" победу над "Ак Барсом" в матче КХЛ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Шайбу на 48-й минуте забросил Иван Морозов. Нападающий заработал десятое результативное очко (5 голов + 5 передач) в сезоне. Голкипер "Спартака" Артем Загидулин оформил второй в сезоне и 12-й в карьере шатаут в КХЛ.
25 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года по футболу и лучшем бомбардире в истории "красно-белых" Никите Симоняне. Фанаты "Спартака" перед игрой вывесили траурный баннер.
В следующем матче "Спартак" 27 ноября примет екатеринбургский "Автомобилист", днем позднее "Ак Барс" дома сыграет с петербургским СКА.
В другом матче тольяттинская "Лада" в гостях обыграла "Сочи" со счетом 5:2 (2:1, 3:1, 0:0).
СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ
24 ноября, 21:58