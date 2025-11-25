Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" победил "Авангард", забросив шайбу на последней секунде
Хоккей
 
22:16 25.11.2025
"Нефтехимик" победил "Авангард", забросив шайбу на последней секунде
"Нефтехимик" победил "Авангард", забросив шайбу на последней секунде
Нижнекамский "Нефтехимик" дома одержал волевую победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Хоккеисты "Нефтехимика"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" дома одержал волевую победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
25 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Нефтехимик
6 : 5
Авангард
05:11 • Никита Хоружев
(Григорий Селезнев, Герман Точилкин)
33:59 • Герман Точилкин
(Александр Дергачев, Максим Федотов)
37:01 • Иван Николишин
(Артем Чмыхов, Никита Попугаев)
47:39 • Андрей Белозеров
(Никита Артамонов, Джозеф Душак)
51:42 • Никита Хоружев
(Джозеф Душак, Максим Федотов)
59:59 • Андрей Белозеров
(Артем Сериков, Филипп Долганов)
05:51 • Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
07:55 • Максим Лажуа
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
15:49 • Наиль Якупов
(Василий Пономарев, Марсель Ибрагимов)
32:22 • Наиль Якупов
(Максим Лажуа, Никита Серебряков)
36:11 • Александр Волков
(Василий Пономарев, Наиль Якупов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 6:5 (1:3, 2:2, 3:0) в пользу хозяев. Гости вели 4:1 и 5:2, после того как шайбы забросили Максим Лажуа (6-я и 8-я минуты), Наиль Якупов (16, 33) и Александр Волков (37). Победу "Нефтехимику" принесли Никита Хоружев (6, 52), Герман Точилкин (34), Иван Николишин (38) и Андрей Белозеров (48, 60), который забросил победную шайбу за секунду до конца третьего периода.
"Авангард" (39 очков), прервавший серию из четырех побед, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" (33) прервал серию из четырех поражений и идет пятым.
В следующем матче "Авангард" в гостях сыграет с магнитогорским "Металлургом" 27 ноября, "Нефтехимик" днем позднее примет "Шанхайских драконов".
