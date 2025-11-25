Школа Химок будет сотрудничать с гимназией из Казани

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Школа №8 имени Матвеева заключила соглашение о сотрудничестве с казанской гимназией №8, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время каникул учащиеся школы вместе с педагогами из Химок отправились в путешествие по Татарстану. Маршрут включал несколько городов и поселений. Одной из ключевых точек стала казанская гимназия №8. Именно там состоялась встреча, которая переросла в заключение договора о сотрудничестве между двумя образовательными учреждениями, отмечают в пресс-службе.

"В годы Великой Отечественной войны на месте нашей школы располагался штаб 352-й Оршанской дивизии. Бойцы этого гарнизона отважно отстаивали интересы Родины и держали оборону столицы. Сегодня в трех образовательных учреждениях страны созданы школьные музеи, посвященные дивизии: один – в нашей школе, еще два – в Казани и Бугульме", – рассказывает директор школы №8 имени Матвеева Ольга Игнатьева, ее слова приводит пресс-служба.

В гимназии для ребят организовали экскурсию по музею, а учителя родного языка подготовили специальный мастер-класс.

Продолжая знакомство с регионом, учащиеся посетили достопримечательности Казани и других городов Татарстана. Они побывали в Иннополисе и одноименном университете, на острове-граде Свияжск и в расположенном там заповеднике, а также приняли участие в мастер-классе по приготовлению традиционных татарских блюд.