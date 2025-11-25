https://ria.ru/20251125/khimki-2057404515.html
Более 450 тысяч человек посетили библиотеки Химок с начала года
Библиотеки Химок приняли более 450 тысяч посетителей и выдали свыше 750 тысяч изданий с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 25.11.2025
Свыше 450 тысяч человек посетили библиотеки подмосковных Химок с начала года
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Библиотеки Химок приняли более 450 тысяч посетителей и выдали свыше 750 тысяч изданий с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Мы рады, что так много людей посещают наши библиотеки. Это подтверждает их важность и актуальность для жителей Химок. Сегодня библиотека уже гораздо больше, чем книгохранилище. Посетители берут книги и периодику, занимаются в кружках и секциях, участвуют в мастер-классах. Наша цель – создавать комфортные условия для чтения и обучения, и мы продолжим работать над развитием библиотечной сети", – отметила глава городского округа Химки Елена Землякова, ее слова приводит пресс-служба.
В округе работает 14 библиотек. В пресс-службе отметили, что лидером по популярности является "Умная библиотека". За год ее посетили 73 тысячи человек, которые получили более 120 тысяч книг.
В библиотеке приходят лекции на различные темы: от философии и киноистории, до гастрономии и военной истории. Для юных посетителей проводят мастер-классы по рисованию и лепке, а также языковые уроки.
"Рост посещаемости библиотек – лучший индикатор культурного здоровья города. 450 тысяч визитов за год – это не просто статистика, а сотни тысяч личных историй: открытий, увлечений, новых знакомств. Особенно ценно, что библиотеки Химок сумели стать местом притяжения для всех возрастов – от дошкольников до пенсионеров. Это и есть настоящая преемственность поколений", – отметил депутат Химок Евгений Иноземцев.