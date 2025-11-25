Более 450 тысяч человек посетили библиотеки Химок с начала года

Более 450 тысяч человек посетили библиотеки Химок с начала года

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Библиотеки Химок приняли более 450 тысяч посетителей и выдали свыше 750 тысяч изданий с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"Мы рады, что так много людей посещают наши библиотеки. Это подтверждает их важность и актуальность для жителей Химок. Сегодня библиотека уже гораздо больше, чем книгохранилище. Посетители берут книги и периодику, занимаются в кружках и секциях, участвуют в мастер-классах. Наша цель – создавать комфортные условия для чтения и обучения, и мы продолжим работать над развитием библиотечной сети", – отметила глава городского округа Химки Елена Землякова, ее слова приводит пресс-служба.

В округе работает 14 библиотек. В пресс-службе отметили, что лидером по популярности является "Умная библиотека". За год ее посетили 73 тысячи человек, которые получили более 120 тысяч книг.

В библиотеке приходят лекции на различные темы: от философии и киноистории, до гастрономии и военной истории. Для юных посетителей проводят мастер-классы по рисованию и лепке, а также языковые уроки.