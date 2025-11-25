Рейтинг@Mail.ru
Одноклубник Василевского назвал россиянина лучшим вратарем мира - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:51 25.11.2025 (обновлено: 11:22 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/kheygel-2057345904.html
Одноклубник Василевского назвал россиянина лучшим вратарем мира
Одноклубник Василевского назвал россиянина лучшим вратарем мира - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Одноклубник Василевского назвал россиянина лучшим вратарем мира
Канадский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгел заявил, что защищающий ворота команды россиянин Андрей Василевский является лучшим вратарем в... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T10:51:00+03:00
2025-11-25T11:22:00+03:00
хоккей
спорт
андрей василевский
тампа-бэй лайтнинг
филадельфия флайерз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936422251_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_90d42a981b4230cce010ccf1252845da.jpg
/20251125/vasilevskiy-2057331152.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936422251_121:0:1080:719_1920x0_80_0_0_526913b9b5498c53346eadfae356bb54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей василевский, тампа-бэй лайтнинг, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Василевский, Тампа-Бэй Лайтнинг, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Одноклубник Василевского назвал россиянина лучшим вратарем мира

Хоккеист "Тампы" Хэйгел назвал Василевского лучшим вратарем мира

© Фото : Социальные сети Tampa-Bay LightningАндрей Василевский
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Социальные сети Tampa-Bay Lightning
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Канадский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгел заявил, что защищающий ворота команды россиянин Андрей Василевский является лучшим вратарем в мире, отметив, что будет продолжать утверждать это, пока кто-нибудь из них не закончит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В ночь на вторник по московскому времени "Тампа" на своем льду обыграла "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Василевский отразил все 20 бросков и оформил первый шатаут в нынешнем сезоне.
«
"Лучший вратарь в мире, тут и добавить нечего. Ты знаешь, что, когда он в воротах, у тебя есть шанс на победу. Он вселяет в эту команду огромную уверенность. Я буду продолжать говорить это, пока не закончу свою карьеру в лиге или пока он не закончит свою, - он лучший вратарь в мире", - приводит слова форварда сайт НХЛ.
Матч с "летчиками" стал для Василевского 41-м в карьере, сыгранным на ноль. По числу сухих встреч в регулярных чемпионатах НХЛ голкипер "Тампы" догнал Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шатаутов среди всех российских вратарей в истории лиги. Позднее Василевский был признан третьей звездой дня в НХЛ.
"Безусловно, это приятные ощущения, но в то же время у нас очень плотный игровой график. Главное для нас - сохранять стабильность. Без излишних взлетов и падений. В последних нескольких играх мы здорово играли в защите. Наши защитники в основном из фарм-клуба в АХЛ, но, как вы можете видеть, они, несомненно, хорошие игроки. Пока мы действуем по игровому плану, у нас все будет в порядке", - заявил Василевский.
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Василевского признали третьей звездой дня в НХЛ
25 ноября, 10:07
 
ХоккейСпортАндрей ВасилевскийТампа-Бэй ЛайтнингФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала