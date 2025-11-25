Одноклубник Василевского назвал россиянина лучшим вратарем мира

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Канадский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгел заявил, что защищающий ворота команды россиянин Андрей Василевский является лучшим вратарем в мире, отметив, что будет продолжать утверждать это, пока кто-нибудь из них не закончит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Лучший вратарь в мире, тут и добавить нечего. Ты знаешь, что, когда он в воротах, у тебя есть шанс на победу. Он вселяет в эту команду огромную уверенность. Я буду продолжать говорить это, пока не закончу свою карьеру в лиге или пока он не закончит свою, - он лучший вратарь в мире", - приводит слова форварда сайт НХЛ.

Матч с "летчиками" стал для Василевского 41-м в карьере, сыгранным на ноль. По числу сухих встреч в регулярных чемпионатах НХЛ голкипер "Тампы" догнал Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шатаутов среди всех российских вратарей в истории лиги. Позднее Василевский был признан третьей звездой дня в НХЛ.

"Безусловно, это приятные ощущения, но в то же время у нас очень плотный игровой график. Главное для нас - сохранять стабильность. Без излишних взлетов и падений. В последних нескольких играх мы здорово играли в защите. Наши защитники в основном из фарм-клуба в АХЛ, но, как вы можете видеть, они, несомненно, хорошие игроки. Пока мы действуем по игровому плану, у нас все будет в порядке", - заявил Василевский.