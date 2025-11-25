https://ria.ru/20251125/kherson-2057362785.html
В Херсонской области семь человек пострадали из-за ударов ВСУ
25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Семь мирных жителей пострадали в Херсонской области из-за агрессии ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Семь мирных жителей пострадало из-за агрессии киевского режима", - написал Сальдо
в своем Telegram-канале
.
В частности, по его словам, в Голой Пристани враг целенаправленно нанес удары по жилым кварталам - ранены 52-летний мужчина и 51-летняя женщина, в Цукурах снарядами поврежден легковой автомобиль, пострадали трое мирных жителей, в Малой Кардашинке и Подокалиновке под обстрел попали частные дома, ранены 63-летний и 47-летний мужчины.
Все пострадавшие госпитализированы.