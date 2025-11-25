Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области семь человек пострадали из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
11:46 25.11.2025
В Херсонской области семь человек пострадали из-за ударов ВСУ
В Херсонской области семь человек пострадали из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
В Херсонской области семь человек пострадали из-за ударов ВСУ
Семь мирных жителей пострадали в Херсонской области из-за агрессии ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.11.2025
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области семь человек пострадали из-за ударов ВСУ

В Херсонской области за сутки пострадали семь мирных жителей из-за атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Семь мирных жителей пострадали в Херсонской области из-за агрессии ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Семь мирных жителей пострадало из-за агрессии киевского режима", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, в Голой Пристани враг целенаправленно нанес удары по жилым кварталам - ранены 52-летний мужчина и 51-летняя женщина, в Цукурах снарядами поврежден легковой автомобиль, пострадали трое мирных жителей, в Малой Кардашинке и Подокалиновке под обстрел попали частные дома, ранены 63-летний и 47-летний мужчины.
Все пострадавшие госпитализированы.
В Дзержинске при атаке ВСУ ранили мирного жителя
Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
