Немецкая лыжница-чемпионка пропустит Олимпиаду из-за допингового дела
Лыжные гонки
 
18:53 25.11.2025 (обновлено: 19:00 25.11.2025)
Немецкая лыжница-чемпионка пропустит Олимпиаду из-за допингового дела
Немецкая лыжница-чемпионка пропустит Олимпиаду из-за допингового дела
Немецкая лыжница Виктория Карл пропустит предстоящий сезон и Олимпийские игры 2026 года из-за временного отстранения, связанного с делом о нарушении... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
спорт
германия
милан
пекин
виктория карл
всемирное антидопинговое агентство (wada)
лыжные виды спорта
лыжные гонки
спорт, германия, милан, пекин, виктория карл, всемирное антидопинговое агентство (wada), лыжные виды спорта
Спорт, Германия, Милан, Пекин, Виктория Карл, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Лыжные виды спорта, Лыжные гонки
Немецкая лыжница-чемпионка пропустит Олимпиаду из-за допингового дела

Провалившая допинг-тест немецкая лыжница Карл пропустит Олимпиаду в Милане

© Фото : Соцсети спортсменкиВиктория Карл
Виктория Карл - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Соцсети спортсменки
Виктория Карл. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Немецкая лыжница Виктория Карл пропустит предстоящий сезон и Олимпийские игры 2026 года из-за временного отстранения, связанного с делом о нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Немецкой ассоциации лыжного спорта (DSV).
В июне стало известно, что в допинг-пробе спортсменки было обнаружено вещество кленбутерол, которое входит в список запрещенных средств Всемирного антидопингового агентства (WADA). В DSV заявляли, что запрещенное вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен спортсменке по медицинским показаниям врачом. Отмечалось, что прием препарата проводился для лечения острого спастического бронхита, Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. Национальное антидопинговое агентство (NADA) Германии продолжает расследование нарушения.
«
"Это и без того очень тяжелое время, в течение которого я всегда надеялась на лучшее. Мне до сих пор трудно смириться с тем, что минутная неосторожность и неправильное лечение разрушили мою олимпийскую мечту. В то же время я надеюсь на своевременное и адекватное решение, которое, по крайней мере, позволит мне реально продолжить карьеру. Я продолжу тренироваться с полной мотивацией в ближайшие месяцы и постараюсь поддерживать наилучшую форму. Также прошу вас понять, что я пока не хочу давать дальнейших комментариев по этому вопросу, поскольку совершенно не хочу, чтобы это повлияло на освещение спортивных достижений моих товарищей по команде", - заявила Карл.
Карл 30 лет. Она является олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в командном спринте, также в ее активе серебро в эстафете на Играх в Пекине. В октябре Карл была признана лучшей лыжницей сезона в Германии.
Лыжные гонкиСпортГерманияМиланПекинВиктория КарлВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Лыжные виды спорта
 
