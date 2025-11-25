Немецкая лыжница-чемпионка пропустит Олимпиаду из-за допингового дела

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Немецкая лыжница Виктория Карл пропустит предстоящий сезон и Олимпийские игры 2026 года из-за временного отстранения, связанного с делом о нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Немецкой ассоциации лыжного спорта (DSV).
В июне стало известно, что в допинг-пробе спортсменки было обнаружено вещество кленбутерол, которое входит в список запрещенных средств Всемирного антидопингового агентства (WADA). В DSV заявляли, что запрещенное вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен спортсменке по медицинским показаниям врачом. Отмечалось, что прием препарата проводился для лечения острого спастического бронхита, Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. Национальное антидопинговое агентство (NADA) Германии продолжает расследование нарушения.
«
"Это и без того очень тяжелое время, в течение которого я всегда надеялась на лучшее. Мне до сих пор трудно смириться с тем, что минутная неосторожность и неправильное лечение разрушили мою олимпийскую мечту. В то же время я надеюсь на своевременное и адекватное решение, которое, по крайней мере, позволит мне реально продолжить карьеру. Я продолжу тренироваться с полной мотивацией в ближайшие месяцы и постараюсь поддерживать наилучшую форму. Также прошу вас понять, что я пока не хочу давать дальнейших комментариев по этому вопросу, поскольку совершенно не хочу, чтобы это повлияло на освещение спортивных достижений моих товарищей по команде", - заявила Карл.
Карл 30 лет. Она является олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в командном спринте, также в ее активе серебро в эстафете на Играх в Пекине. В октябре Карл была признана лучшей лыжницей сезона в Германии.