Немецкая лыжница-чемпионка пропустит Олимпиаду из-за допингового дела

"Это и без того очень тяжелое время, в течение которого я всегда надеялась на лучшее. Мне до сих пор трудно смириться с тем, что минутная неосторожность и неправильное лечение разрушили мою олимпийскую мечту. В то же время я надеюсь на своевременное и адекватное решение, которое, по крайней мере, позволит мне реально продолжить карьеру. Я продолжу тренироваться с полной мотивацией в ближайшие месяцы и постараюсь поддерживать наилучшую форму. Также прошу вас понять, что я пока не хочу давать дальнейших комментариев по этому вопросу, поскольку совершенно не хочу, чтобы это повлияло на освещение спортивных достижений моих товарищей по команде", - заявила Карл.