В ГД предложили установить ежемесячные выплаты ухаживающим за инвалидами - РИА Новости, 25.11.2025
01:47 25.11.2025
В ГД предложили установить ежемесячные выплаты ухаживающим за инвалидами
В ГД предложили установить ежемесячные выплаты ухаживающим за инвалидами - РИА Новости, 25.11.2025
В ГД предложили установить ежемесячные выплаты ухаживающим за инвалидами
Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил обеспечить оплату труда тех людей, кто осуществляет уход за инвалидами первой группы и... РИА Новости, 25.11.2025
общество
россия
госдума рф
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД предложили установить ежемесячные выплаты ухаживающим за инвалидами

Аксененко предложил установить ежемесячные выплаты ухаживающим за инвалидами

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил обеспечить оплату труда тех людей, кто осуществляет уход за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет, а также установить минимальный размер этой ежемесячной выплаты не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдума приняла закон о льготах по страховым взносам для МСП
20 ноября, 15:08
Госдума приняла закон о льготах по страховым взносам для МСП
20 ноября, 15:08
"Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос об установлении минимального размера ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы (за исключением случаев, уже охваченных особыми мерами по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы) и гражданами старше 80 лет, в размере не ниже федерального минимального размера оплаты труда с применением районных коэффициентов", — сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Аксененко рассказал, что в России более 1,2 миллиона человек с инвалидностью первой группы, и за ними нужен особый постоянный уход.
"Зачастую сиделки – это очень дорого, а потому присматривают за своими родными члены семьи. Времени на это в зависимости от тяжести заболевания может уходить довольно много, а значит, человек не может полноценно выйти на работу и оказывается прикован к дому и больному родственнику. Естественно, это сказывается на достатке", — подчеркнул он.
Депутат отметил, что существовавшая ранее выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, сейчас технически упразднена – ее перечисляют как надбавку к пенсии самих граждан, нуждающихся в уходе.
Однако, по его словам, если с больным что-то случается, родные фактически не могут использовать поступающие ему средства ни для покупки лекарств, ни на иные нужды, поскольку могут попросту не иметь к ним доступа.
"Да, и сумма, которую платят сейчас, крайне мала – от 1300 рублей до 2600 рублей с учетом районных коэффициентов – это около 6% от действующего МРОТ. Я предлагаю, во-первых, обеспечить оплату труда тех людей, кто осуществляет уход за больным, а во-вторых, довести сумму выплат как минимум до МРОТ", — подытожил Аксененко.
ГД приняла закон о налоговых льготах для участников СВО и семей с детьми
20 ноября, 14:58
ГД приняла закон о налоговых льготах для участников СВО и семей с детьми
20 ноября, 14:58
 
