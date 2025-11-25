Безопасность должна быть единой и неделимой, заявил глава МИД Белоруссии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Принципиальная позиция Белоруссии и России остается неизменной - безопасность должна быть единой и неделимой для всех, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков на открытии совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.
"В то время как Европа выбирает курс на милитаризацию, закрытие границ и политику санкций, мы вместе с российскими коллегами выстраиваем принципиально новую, иную модель архитектуры безопасности, основанную на взаимном доверии и союзнических обязательствах. В этом контексте важна наша совместная работа по укреплению доверия и созданию устойчивой архитектуры безопасности на нашем общем евразийском пространстве. Наша принципиальная позиция остается неизменной - безопасность должна быть единой и неделимой для всех", - сказал Рыженков.
По его словам, этому была посвящена третья Минская международная конференция по евразийской безопасности. Рыженков еще раз выразил признательность российской стороне и лично главе МИД России Сергею Лаврову за содержательное участие в конференции и наполнение ее интересными идеями и смыслами.