Безопасность должна быть единой и неделимой, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2025
11:34 25.11.2025
Безопасность должна быть единой и неделимой, заявил глава МИД Белоруссии
в мире
россия
белоруссия
европа
максим рыженков
сергей лавров
Безопасность должна быть единой и неделимой, заявил глава МИД Белоруссии

Совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии
Совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Принципиальная позиция Белоруссии и России остается неизменной - безопасность должна быть единой и неделимой для всех, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков на открытии совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.
"В то время как Европа выбирает курс на милитаризацию, закрытие границ и политику санкций, мы вместе с российскими коллегами выстраиваем принципиально новую, иную модель архитектуры безопасности, основанную на взаимном доверии и союзнических обязательствах. В этом контексте важна наша совместная работа по укреплению доверия и созданию устойчивой архитектуры безопасности на нашем общем евразийском пространстве. Наша принципиальная позиция остается неизменной - безопасность должна быть единой и неделимой для всех", - сказал Рыженков.
По его словам, этому была посвящена третья Минская международная конференция по евразийской безопасности. Рыженков еще раз выразил признательность российской стороне и лично главе МИД России Сергею Лаврову за содержательное участие в конференции и наполнение ее интересными идеями и смыслами.
