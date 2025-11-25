Безопасность должна быть единой и неделимой, заявил глава МИД Белоруссии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Принципиальная позиция Белоруссии и России остается неизменной - безопасность должна быть единой и неделимой для всех, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков на открытии совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.