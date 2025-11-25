СМИ: в ФРГ начали расследование против 100-летнего экс-охранника концлагеря

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Прокуратура Дортмунда проводит расследование в отношении 100-летнего бывшего охранника лагеря для военнопленных в Хемере, передает агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры.
"Прокуратура Дортмунда ведет расследование в отношении бывшего охранника нацистского лагеря для военнопленных. Мужчине сейчас 100 лет. Он, как предполагается, работал в лагере для военнопленных Stalag VI A в Хемере", - говорится в материале.
Бывшего охранника лагеря подозревают в том, что в 1943-1944 годах он был причастен к убийствам, которые там совершались, сообщил старший прокурор прокуратуры Дортмунда Андреас Брендель.
"В настоящее время дополнительная информация не предоставляется", - заключил Брендель.
Лагерь Stalag VI A в Хемере был создан в 1939 году. Среди содержащихся в нем заключенных, наряду с военнопленными из Польши, Франции, Бельгии и Великобритании, преобладали граждане СССР.
