СМИ: в ФРГ начали расследование против 100-летнего экс-охранника концлагеря
02:45 25.11.2025 (обновлено: 02:46 25.11.2025)
СМИ: в ФРГ начали расследование против 100-летнего экс-охранника концлагеря
в мире
дортмунд
польша
франция
в мире, дортмунд, польша, франция
В мире, Дортмунд, Польша, Франция
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Прокуратура Дортмунда проводит расследование в отношении 100-летнего бывшего охранника лагеря для военнопленных в Хемере, передает агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры.
"Прокуратура Дортмунда ведет расследование в отношении бывшего охранника нацистского лагеря для военнопленных. Мужчине сейчас 100 лет. Он, как предполагается, работал в лагере для военнопленных Stalag VI A в Хемере", - говорится в материале.
Бывшего охранника лагеря подозревают в том, что в 1943-1944 годах он был причастен к убийствам, которые там совершались, сообщил старший прокурор прокуратуры Дортмунда Андреас Брендель.
"В настоящее время дополнительная информация не предоставляется", - заключил Брендель.
Лагерь Stalag VI A в Хемере был создан в 1939 году. Среди содержащихся в нем заключенных, наряду с военнопленными из Польши, Франции, Бельгии и Великобритании, преобладали граждане СССР.
Ирмгард Фюрхнер - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Германии умерла экс-секретарь концлагеря "Штутгоф"
7 апреля, 18:44
 
В миреДортмундПольшаФранция
 
 
