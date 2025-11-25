Рейтинг@Mail.ru
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от мира
01:32 25.11.2025 (обновлено: 06:11 25.11.2025)
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от мира
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от мира - РИА Новости, 25.11.2025
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от мира
Желание Киева затягивать конфликт с Россией из-за недовольства планом США ухудшает условия мирного соглашения и ослабляет Украину, заявила лидер партии "Союз... РИА Новости, 25.11.2025
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от мира

Политик Вагенкнехт: Киев своим нежеланием идти на мир лишь ослабит свои позиции

© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Желание Киева затягивать конфликт с Россией из-за недовольства планом США ухудшает условия мирного соглашения и ослабляет Украину, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью газете Welt.
"Этот мирный план, конечно, не такой, как им (Украинцам. — Прим. Ред.) хотелось бы, но нужно понимать, что чем дольше длится эта война, тем хуже становится позиция Украины на переговорах", — сказала она.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
США продолжают обсуждать с Киевом украинское урегулирование, пишет WP
Вчера, 19:48
Политик призвала сделать все возможное, чтобы как можно скорее возобновить переговорный процесс, который был сорван украинской стороной, чтобы остановить кровопролитие.
"Тем более, что сейчас у (Нас. — Прим. Ред.) есть план, который по крайней мере, имеет значительно больше деталей, о чем говорят многие", — пояснила политик.

План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ЕС подталкивает Киев воевать ради фантомных болей, заявил Пушков
Вчера, 23:56
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Киев хочет выхолостить план США, не поссорившись с Трампом, считает эксперт
Вчера, 13:02
 
