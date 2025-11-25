МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Желание Киева затягивать конфликт с Россией из-за недовольства планом США ухудшает условия мирного соглашения и ослабляет Украину, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью газете Welt.
"Этот мирный план, конечно, не такой, как им (Украинцам. — Прим. Ред.) хотелось бы, но нужно понимать, что чем дольше длится эта война, тем хуже становится позиция Украины на переговорах", — сказала она.
Политик призвала сделать все возможное, чтобы как можно скорее возобновить переговорный процесс, который был сорван украинской стороной, чтобы остановить кровопролитие.
"Тем более, что сейчас у (Нас. — Прим. Ред.) есть план, который по крайней мере, имеет значительно больше деталей, о чем говорят многие", — пояснила политик.
План США по урегулированию и позиция России
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.