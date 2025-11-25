Рейтинг@Mail.ru
Египет, Катар и Турция обсудили реализацию соглашения по Газе - РИА Новости, 25.11.2025
19:56 25.11.2025
Египет, Катар и Турция обсудили реализацию соглашения по Газе
2025-11-25T19:56:00+03:00
2025-11-25T19:56:00+03:00
в мире, израиль, катар, турция, ибрагим калын, хамас
В мире, Израиль, Катар, Турция, Ибрагим Калын, ХАМАС
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
Вид на разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 25 ноя - РИА Новости. Египет, Катар и Турция обсудили в ходе встречи в Каире усилия для успешного выполнения второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Qahera News.
По информации телеканала, во встрече приняли участие глава египетской разведки Хасан Рашад, премьер и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани и глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Гуманитарный фонд GHF прекратит работу в секторе Газа
Вчера, 05:08
"На встрече состоялось обсуждение способов активизации совместных с США усилий по успешному выполнению второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники встречи также договорились продолжать укреплять координацию и сотрудничество с гражданско-военным координационным центром (CMCC) под руководством США и обсудили пресечение нарушений соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильКатарТурцияИбрагим КалынХАМАС
 
 
