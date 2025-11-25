https://ria.ru/20251125/futbol-2057522711.html
Футболисты "Балтики" обыграли "Торпедо" в Кубке России
Футболисты "Балтики" обыграли "Торпедо" в Кубке России - РИА Новости, 25.11.2025
Футболисты "Балтики" обыграли "Торпедо" в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московское "Торпедо" в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости, 25.11.2025
Футболисты "Балтики" обыграли "Торпедо" в Кубке России
"Балтика" обыграла "Торпедо" в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России