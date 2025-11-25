Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Балтики" обыграли "Торпедо" в Кубке России - РИА Новости, 25.11.2025
20:03 25.11.2025 (обновлено: 20:18 25.11.2025)
Футболисты "Балтики" обыграли "Торпедо" в Кубке России
Футболисты "Балтики" обыграли "Торпедо" в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московское "Торпедо" в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости, 25.11.2025
спорт, андрей мендель, чинонсо оффор , торпедо (москва), балтика, кубок россии по футболу
Футболисты "Балтики" обыграли "Торпедо" в Кубке России

"Балтика" обыграла "Торпедо" в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Калининградская "Балтика" обыграла московское "Торпедо" в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча, которая прошла во вторник в Химках, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Отличились Андрей Мендель (19-я минута) и Чинонсо Оффор (71).
Игра началась с минуты молчания в память по олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Следующим соперником "Торпедо" станет проигравший в противостоянии пути РПЛ между столичным "Динамо" и петербургским "Зенитом", который определится 27 ноября в Москве.
ФутболСпортАндрей МендельЧинонсо ОффорТорпедо (Москва)БалтикаКубок России по футболу
 
 
