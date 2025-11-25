Во Франции задержали новых подозреваемых в ограблении Лувра

"25 ноября 2025 года в рамках расследования, проводимого Специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа (JIRS) по факту кражи со взломом в Лувре, совершённой 19 октября 2025 года, были арестованы четыре новых подозреваемых. Это двое мужчин 38 и 39 лет и две женщины 31 и 40 лет, все из Парижского региона", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.