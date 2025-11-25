https://ria.ru/20251125/frantsija-2057456912.html
Во Франции задержали новых подозреваемых в ограблении Лувра
Власти Франции во вторник задержали еще четверых подозреваемых в ограблении Лувра, сообщила прокуратура Парижа. РИА Новости, 25.11.2025
ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Власти Франции во вторник задержали еще четверых подозреваемых в ограблении Лувра, сообщила прокуратура Парижа.
"25 ноября 2025 года в рамках расследования, проводимого Специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа (JIRS) по факту кражи со взломом в Лувре, совершённой 19 октября 2025 года, были арестованы четыре новых подозреваемых. Это двое мужчин 38 и 39 лет и две женщины 31 и 40 лет, все из Парижского региона", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Эти лица будут допрошены следователями, предъявленные им обвинения не разглашаются до истечения срока их содержания под стражей, отметили в прокуратуре.