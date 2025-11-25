Рейтинг@Mail.ru
16:43 25.11.2025
в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
Во Франции задержали новых подозреваемых в ограблении Лувра

Во Франции задержали еще четверых подозреваемых в ограблении Лувра

ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Власти Франции во вторник задержали еще четверых подозреваемых в ограблении Лувра, сообщила прокуратура Парижа.
"25 ноября 2025 года в рамках расследования, проводимого Специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа (JIRS) по факту кражи со взломом в Лувре, совершённой 19 октября 2025 года, были арестованы четыре новых подозреваемых. Это двое мужчин 38 и 39 лет и две женщины 31 и 40 лет, все из Парижского региона", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Эти лица будут допрошены следователями, предъявленные им обвинения не разглашаются до истечения срока их содержания под стражей, отметили в прокуратуре.
Лувр объявил тендер на работы по повышению безопасности
Лувр объявил тендер на работы по повышению безопасности
20 ноября, 07:56
 
В миреФранцияПариж
 
 
