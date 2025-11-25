Во Франции задержали подозреваемого в ограблении Лувра

ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Французские правоохранители задержали во вторник в окрестностях Парижа четвертого подозреваемого в рамках дела об ограблении Лувра, сообщает газета Французские правоохранители задержали во вторник в окрестностях Парижа четвертого подозреваемого в рамках дела об ограблении Лувра, сообщает газета Parisien

"По нашей информации, четвертый подозреваемый (в ограблении Лувра – ред.) был задержан во вторник утром в парижском регионе сотрудниками отдела по борьбе с бандитизмом (BRB) уголовной полиции Парижа", - говорится в материале.

Французские правоохранители вели скрытое наблюдение за подозреваемым более месяца, после чего задержали его в городе Обервилье в столичном регионе. Правоохранители установили, что подозреваемый поддерживал контакты с тремя задержанными в рамках дела об ограблении Лувра и ранее уже был известен полиции по другим делам, уточняет газета.

Следствие предполагает, что именно этот подозреваемый является четвертым непосредственным участником группы грабителей, пробравшихся в Лувр 19 октября, пишет издание. Он подозревается в "участии в преступном сговоре" и "ограблении в составе организованной банды", говорится в материале.

Украденных драгоценностей при четвертом задержанном обнаружено не было, пишет Parisien. Расследование ограбления Лувра продолжается.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что в рамках расследования ограбления были задержаны семь подозреваемых. Четверым из них предъявили обвинения, троих отпустили на свободу.

Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.

Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.