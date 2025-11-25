Рейтинг@Mail.ru
Годы нейтралитета не искоренили ростки нацизма в Финляндии, заявил Лавров
14:51 25.11.2025
Годы нейтралитета не искоренили ростки нацизма в Финляндии, заявил Лавров
в мире, россия, финляндия, ленинград, сергей лавров, адольф гитлер, дмитрий песков, арктический совет, нато
В мире, Россия, Финляндия, Ленинград, Сергей Лавров, Адольф Гитлер, Дмитрий Песков, Арктический совет, НАТО
Годы нейтралитета не искоренили ростки нацизма в Финляндии, заявил Лавров

Лавров: годы нейтралитета Финляндии не заглушили ростки нацистского прошлого

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Десятилетия нейтралитета Финляндии не заглушили ростки от нацистского прошлого в финском государстве, они вместе с Германией Адольфа Гитлера занимались оккупацией Советского Союза и организацией блокады Ленинграда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Долгие десятилетия нейтралитета Финляндии не заглушили те ростки, которые берут свои корни в нацистском прошлом финского государства. Они вместе с Адольфом Гитлером занимались оккупацией Советского Союза, организацией блокады Ленинграда, были замешаны в зверствах и этнических чистках. Но я был искренне убежден, что все-таки годы нейтралитета, добрососедства с Российской Федерацией что-то значили", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
Финские войска уничтожали славян, заявил Патрушев
13 марта, 07:05
Финские войска уничтожали славян, заявил Патрушев
13 марта, 07:05
Он отметил, что часто бывал в приграничных городах Финляндии, где проводились заседания Арктического совета, добавив, что жители приграничных территорий ездили друг к другу в гости без всяких виз, устраивали кинофестивали, фестивали песни, танца, дружили семьями и вот это всё в одночасье перечеркнули.
"Не говорю про экономический ущерб, про ущерб человеческим отношениям, когда была закрыта граница. Сейчас эту границу начинают "накачивать" натовской инфраструктурой", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ обратил внимание, что сейчас из президента Финляндии Александра Стубба "вышел наружу" этот "генетический код" и память о том, что они хотят "держать Россию в узде".
Стубб на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в ноябре заявил, что сейчас такое время, когда нужно усиливать давление на Россию как военным, так и дипломатическим путем.
Лавров резко отреагировал на речи Стубба и Мерца
20 ноября, 10:54
Лавров резко отреагировал на речи Стубба и Мерца
20 ноября, 10:54
Финский президент ранее заявлял, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Стубб также говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
В Финляндии увеличилось число преступлений против русских
12 ноября, 01:00
В Финляндии увеличилось число преступлений против русских
12 ноября, 01:00
 
В мире, Россия, Финляндия, Ленинград, Сергей Лавров, Адольф Гитлер, Дмитрий Песков, Арктический совет, НАТО
 
 
