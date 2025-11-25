Годы нейтралитета не искоренили ростки нацизма в Финляндии, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Десятилетия нейтралитета Финляндии не заглушили ростки от нацистского прошлого в финском государстве, они вместе с Германией Адольфа Гитлера занимались оккупацией Советского Союза и организацией блокады Ленинграда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Долгие десятилетия нейтралитета Финляндии не заглушили те ростки, которые берут свои корни в нацистском прошлом финского государства. Они вместе с Адольфом Гитлером занимались оккупацией Советского Союза, организацией блокады Ленинграда, были замешаны в зверствах и этнических чистках. Но я был искренне убежден, что все-таки годы нейтралитета, добрососедства с Российской Федерацией что-то значили", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
Он отметил, что часто бывал в приграничных городах Финляндии, где проводились заседания Арктического совета, добавив, что жители приграничных территорий ездили друг к другу в гости без всяких виз, устраивали кинофестивали, фестивали песни, танца, дружили семьями и вот это всё в одночасье перечеркнули.
"Не говорю про экономический ущерб, про ущерб человеческим отношениям, когда была закрыта граница. Сейчас эту границу начинают "накачивать" натовской инфраструктурой", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ обратил внимание, что сейчас из президента Финляндии Александра Стубба "вышел наружу" этот "генетический код" и память о том, что они хотят "держать Россию в узде".
Стубб на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в ноябре заявил, что сейчас такое время, когда нужно усиливать давление на Россию как военным, так и дипломатическим путем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
