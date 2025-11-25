Рейтинг@Mail.ru
ФИФА изменила правила жеребьевки ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:18 25.11.2025 (обновлено: 22:21 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/fifa-2057538683.html
ФИФА изменила правила жеребьевки ЧМ-2026
ФИФА изменила правила жеребьевки ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
ФИФА изменила правила жеребьевки ЧМ-2026
Самые высокорейтинговые сборные будут разведены до финала чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T22:18:00+03:00
2025-11-25T22:21:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284511_0:236:1077:841_1920x0_80_0_0_0e4f665799127eb72dd0157667fd6572.jpg
/20251125/ronaldu-2057505995.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284511_0:135:1077:942_1920x0_80_0_0_8b940c55d04860f919c58496b9a05f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
ФИФА изменила правила жеребьевки ЧМ-2026

ФИФА разведет самые высокорейтинговые сборные на пути к финалу ЧМ

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Соцсети турнира
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Самые высокорейтинговые сборные будут разведены до финала чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник организация объявила состав корзин жеребьевки группового этапа турнира, которая пройдет 5 декабря. Для обеспечения соревновательного баланса ФИФА определила две отдельные сетки выхода в полуфинал. Сборные Испании (1-е место в рейтинге) и Аргентины (2) не встретятся раньше финального матча, если займут первые места в своих группах. То же самое касается сборных Франции (3) и Англии (4).
Сами корзины выглядят следующим образом:
  • корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия;
  • корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия;
  • корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР;
  • корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия и шесть команд, которые пройдут по итогам стыковых матчей.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Роналду дисквалифицировали на один матч, он сможет сыграть во всех играх ЧМ
25 ноября, 19:19
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Чемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала