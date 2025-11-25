https://ria.ru/20251125/fifa-2057538683.html
ФИФА изменила правила жеребьевки ЧМ-2026
ФИФА изменила правила жеребьевки ЧМ-2026
Самые высокорейтинговые сборные будут разведены до финала чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Самые высокорейтинговые сборные будут разведены до финала чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник организация объявила состав корзин жеребьевки группового этапа турнира, которая пройдет 5 декабря. Для обеспечения соревновательного баланса ФИФА определила две отдельные сетки выхода в полуфинал. Сборные Испании (1-е место в рейтинге) и Аргентины (2) не встретятся раньше финального матча, если займут первые места в своих группах. То же самое касается сборных Франции (3) и Англии (4).
Сами корзины выглядят следующим образом:
- корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия;
- корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия;
- корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР;
- корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия и шесть команд, которые пройдут по итогам стыковых матчей.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.