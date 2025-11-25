В Тверской области определили победителей фестиваля "УниверЛигаФест 2025"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Около 500 студентов из 24 регионов России собрал Всероссийский студенческий спортивно-патриотический фестиваль "УниверЛигаФест 2025", завершившийся во вторник в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Фестиваль проводился в Верхневолжье впервые. Его программа включала спортивное, образовательное и патриотическое направления. В течение нескольких дней проходили соревнования по футзалу, плаванию, баскетболу 3x3, гребле-индор, шахматам, спортивному туризму, ориентированию, метанию ножа, сдача нормативов ГТО, викторина по истории студенческого спорта и другие мероприятия.

"Всех людей, достигших выдающихся успехов уже в юности, объединяют качества, которые, я уверен, есть и у вас. Это стремление жить и работать в интересах родной страны. Наш президент Владимир Владимирович Путин отметил: "В России растет поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы страны, которое стремится идти вперед, добиваться успеха", - приводятся в сообщении слова из обращения к участникам фестиваля врио губернатора Тверской области Виталия Королева.

По итогам состязаний сразу две награды принес Тверской области студент Тверского госуниверситета Иван Гусев в соревнованиях по плаванию среди юниоров 17-25 лет. Он занял первое место на дистанции 100 метров баттерфляем и второе место на дистанции 100 метров в комплексном плавании. Кроме того, первого места в соревнованиях по спортивному ориентированию среди юниорок 17-25 лет удостоена Арина Москалюк.

В общекомандном зачете хозяева фестиваля расположились на шестой строчке сводной таблицы. Первое место заняли студенты из Нижегородской области, второй стала команда из Ставропольского края, на третьем месте – представители Санкт-Петербурга.