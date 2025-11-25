Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области определили победителей фестиваля "УниверЛигаФест 2025"
Тверская область
Тверская область
 
17:14 25.11.2025
В Тверской области определили победителей фестиваля "УниверЛигаФест 2025"
В Тверской области определили победителей фестиваля "УниверЛигаФест 2025" - РИА Новости, 25.11.2025
В Тверской области определили победителей фестиваля "УниверЛигаФест 2025"
Около 500 студентов из 24 регионов России собрал Всероссийский студенческий спортивно-патриотический фестиваль "УниверЛигаФест 2025", завершившийся во вторник в РИА Новости, 25.11.2025
тверская область
виталий королев
тверь
тверь
виталий королев, тверь
Тверская область, Виталий Королев, Тверь
В Тверской области определили победителей фестиваля "УниверЛигаФест 2025"

Спортивно-патриотический фестиваль "УниверЛигаФест 2025" завершился в Твери

Виталий Королев
Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виталий Королев. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Около 500 студентов из 24 регионов России собрал Всероссийский студенческий спортивно-патриотический фестиваль "УниверЛигаФест 2025", завершившийся во вторник в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Фестиваль проводился в Верхневолжье впервые. Его программа включала спортивное, образовательное и патриотическое направления. В течение нескольких дней проходили соревнования по футзалу, плаванию, баскетболу 3x3, гребле-индор, шахматам, спортивному туризму, ориентированию, метанию ножа, сдача нормативов ГТО, викторина по истории студенческого спорта и другие мероприятия.
"Всех людей, достигших выдающихся успехов уже в юности, объединяют качества, которые, я уверен, есть и у вас. Это стремление жить и работать в интересах родной страны. Наш президент Владимир Владимирович Путин отметил: "В России растет поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы страны, которое стремится идти вперед, добиваться успеха", - приводятся в сообщении слова из обращения к участникам фестиваля врио губернатора Тверской области Виталия Королева.
По итогам состязаний сразу две награды принес Тверской области студент Тверского госуниверситета Иван Гусев в соревнованиях по плаванию среди юниоров 17-25 лет. Он занял первое место на дистанции 100 метров баттерфляем и второе место на дистанции 100 метров в комплексном плавании. Кроме того, первого места в соревнованиях по спортивному ориентированию среди юниорок 17-25 лет удостоена Арина Москалюк.
В общекомандном зачете хозяева фестиваля расположились на шестой строчке сводной таблицы. Первое место заняли студенты из Нижегородской области, второй стала команда из Ставропольского края, на третьем месте – представители Санкт-Петербурга.
"УниверЛигаФест 2025" – мероприятие госпрограммы РФ "Спорт России". Фестиваль проводится в целях повышения уровня и качества физкультурно-спортивной работы в вузах страны. Инициатором и организатором события в Верхневолжье выступил Тверской государственный университет совместно с министерством спорта РФ, правительством Тверской области и Российским студенческим спортивным союзом.
Зрители а зале - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Тверской области назвали победителей фестиваля фильмов "КиноВЕЧЕ"
24 ноября, 14:56
 
Тверская область, Виталий Королев, Тверь
 
 
