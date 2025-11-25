В Кремле ответили на вопрос о роли Европы в процессе по Украине

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Говорить о системе безопасности без участия европейцев невозможно, на каком-то этапе это потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя роль Европы в мирном процессе по Украине.