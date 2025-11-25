https://ria.ru/20251125/evropa-2057351072.html
В Кремле ответили на вопрос о роли Европы в процессе по Украине
В Кремле ответили на вопрос о роли Европы в процессе по Украине
Говорить о системе безопасности без участия европейцев невозможно, на каком-то этапе это потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 25.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о роли Европы в процессе по Украине
Песков заявил, что говорить о системе безопасности без европейцев невозможно