В Кремле ответили на вопрос о роли Европы в процессе по Украине
11:03 25.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о роли Европы в процессе по Украине
В Кремле ответили на вопрос о роли Европы в процессе по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о роли Европы в процессе по Украине
Говорить о системе безопасности без участия европейцев невозможно, на каком-то этапе это потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:03:00+03:00
2025-11-25T11:03:00+03:00
в мире
европа
дмитрий песков
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_726257742f9f1f354b32530a95fde99d.jpg
https://ria.ru/20251125/es-2057320048.html
европа
россия
украина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, европа, дмитрий песков, россия, украина
В мире, Европа, Дмитрий Песков, Россия, Украина
В Кремле ответили на вопрос о роли Европы в процессе по Украине

Песков заявил, что говорить о системе безопасности без европейцев невозможно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Говорить о системе безопасности без участия европейцев невозможно, на каком-то этапе это потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя роль Европы в мирном процессе по Украине.
"Обсуждать систему безопасности в Европе, говорить о гарантиях безопасности в системе безопасности, в целом, наверное, сложно без участия европейцев, практически невозможно, на каком-то этапе, конечно, это потребуется", - сказал Песков журналистам.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В миреЕвропаДмитрий ПесковРоссияУкраина
 
 
Заголовок открываемого материала