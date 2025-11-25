Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: станцию метро "Гольяново" оформят в космической тематике
25.11.2025
Ефимов: станцию метро "Гольяново" оформят в космической тематике
Ефимов: станцию метро "Гольяново" оформят в космической тематике - РИА Новости, 25.11.2025
Ефимов: станцию метро "Гольяново" оформят в космической тематике
Строящуюся в Москве станцию метро "Гольяново" Арбатско-Покровской линии оформят в космической тематике, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 25.11.2025
Ефимов: станцию метро "Гольяново" оформят в космической тематике

Ефимов: станцию метро "Гольяново" в Москве оформят в космической тематике

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Строящуюся в Москве станцию метро "Гольяново" Арбатско-Покровской линии оформят в космической тематике, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что архитектурно-художественная концепция станции уже утверждена.
"Ее оформление будет посвящено космической тематике, в облике станции пассажиры смогут увидеть ассоциативные образы с зондами и солнечными батареями. Для усиления эффекта на путевых стенах предусмотрели активное применение металла российского производства, а именно алюминиевых сотовых панелей голубого оттенка с градиентом. Колонны на платформенной части будут иметь отделку из молотковой нержавеющей стали, а также встроенные линейные светодиодные светильники", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Он отметил, что подвесной потолок создадут в виде светящейся пространственной структуры. Пол выложат гранитом светлого и темного оттенка, сформировав геометрический узор.
В сообщении подчеркивается, что станцию возведут на Уссурийской улице, в настоящее время на объекте идут работы по выносу инженерных коммуникаций и устройству ограждающих конструкций.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин дал старт строительству метро от "Щелковской" до "Гольянова".
Ефимов: новый корпус НИИ имени Склифосовского украсит инсталляция сердца
24 ноября, 11:06
Ефимов: новый корпус НИИ имени Склифосовского украсит инсталляция сердца
24 ноября, 11:06
 
