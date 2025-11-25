Ефимов: станцию метро "Гольяново" оформят в космической тематике

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Строящуюся в Москве станцию метро "Гольяново" Арбатско-Покровской линии оформят в космической тематике, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он напомнил, что архитектурно-художественная концепция станции уже утверждена.

"Ее оформление будет посвящено космической тематике, в облике станции пассажиры смогут увидеть ассоциативные образы с зондами и солнечными батареями. Для усиления эффекта на путевых стенах предусмотрели активное применение металла российского производства, а именно алюминиевых сотовых панелей голубого оттенка с градиентом. Колонны на платформенной части будут иметь отделку из молотковой нержавеющей стали, а также встроенные линейные светодиодные светильники", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

© Фото предоставлено "Мосинжпроектом" Модель станции Гольяново Модель станции Гольяново © Фото предоставлено "Мосинжпроектом" 1 из 3 © Фото предоставлено "Мосинжпроектом" Модель станции Гольяново Модель станции Гольяново © Фото предоставлено "Мосинжпроектом" 2 из 3 © Фото предоставлено "Мосинжпроектом" Модель станции Гольяново Модель станции Гольяново © Фото предоставлено "Мосинжпроектом" 3 из 3 Модель станции Гольяново © Фото предоставлено "Мосинжпроектом" 1 из 3 Модель станции Гольяново © Фото предоставлено "Мосинжпроектом" 2 из 3 Модель станции Гольяново © Фото предоставлено "Мосинжпроектом" 3 из 3

Он отметил, что подвесной потолок создадут в виде светящейся пространственной структуры. Пол выложат гранитом светлого и темного оттенка, сформировав геометрический узор.

В сообщении подчеркивается, что станцию возведут на Уссурийской улице, в настоящее время на объекте идут работы по выносу инженерных коммуникаций и устройству ограждающих конструкций.