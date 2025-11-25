Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более тысячи рабочих мест появится по КРТ в Хорошевском районе - РИА Новости, 25.11.2025
09:06 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/efimov-2057288206.html
Ефимов: более тысячи рабочих мест появится по КРТ в Хорошевском районе
Свыше тысячи рабочих мест появится по проекту КРТ в Хорошевском районе столицы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 25.11.2025
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Ефимов: более тысячи рабочих мест появится по КРТ в Хорошевском районе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше тысячи рабочих мест появится по проекту КРТ в Хорошевском районе столицы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что в районе по программе КРТ реорганизуют участок площадью 1,69 гектара. Здесь планируется возвести общественно-деловую недвижимость общей площадью более 35 тысяч квадратных метров.
"Новые объекты станут частью формируемого делового центра "Большой Сити". Благодаря реализации проекта в городе появится более тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Сам участок находится на 2-ой Магистральной улице, на месте складов и других устаревших объектов обустроят современный офисный центр с магазинами.
Кроме того, планируется разместить кафе, рестораны, офисы и отделения банков. На прилегающей территории проведут благоустройство, добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ефимов: в Москве по преимущественному праву купили свыше 650 объектов
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
