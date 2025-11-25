Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Ефимов: более тысячи рабочих мест появится по КРТ в Хорошевском районе

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше тысячи рабочих мест появится по проекту КРТ в Хорошевском районе столицы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В сообщении уточняется, что в районе по программе КРТ реорганизуют участок площадью 1,69 гектара. Здесь планируется возвести общественно-деловую недвижимость общей площадью более 35 тысяч квадратных метров.

"Новые объекты станут частью формируемого делового центра "Большой Сити". Благодаря реализации проекта в городе появится более тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Сам участок находится на 2-ой Магистральной улице, на месте складов и других устаревших объектов обустроят современный офисный центр с магазинами.