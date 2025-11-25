https://ria.ru/20251125/duma-2057531135.html
В Госдуме предложили освободить матерей в декрете от штрафов по кредитам
25.11.2025
В Госдуме предложили освободить матерей в декрете от штрафов по кредитам
ЛДПР предлагает освободить матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от штрафов по кредитам на весь период указанного отпуска
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ЛДПР предлагает освободить матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от штрафов по кредитам на весь период указанного отпуска, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, рассказал РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
Депутаты Госдумы
от фракции ЛДПР
во главе с лидером партии Леонидом Слуцким
, а также сенаторы Елена Афанасьева
и Вадим Деньгин
5 ноября внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается освободить родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от штрафов по кредитам на весь период указанного отпуска.
"Финансовые организации могут пережить небольшую отсрочку выплат. А вот женщина, только что ставшая матерью, нуждается в заботе и поддержке. От ее душевного состояния зависит здоровье - и ее, и ребенка. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы защитить матерей, чтобы они могли наслаждаться каждым мгновением с малышом, а не сражаться с растущими долгами и нервным напряжением, особенно когда выплачиваемые пособия далеки от прежней зарплаты. Именно поэтому ЛДПР внесла законопроект, который запрещает банкам начислять штрафы и пени на время отпуска по уходу за ребенком", - сказал Слуцкий.
Парламентарий уточнил, что законопроектом также предлагается освободить женщин от уплаты таких неустоек, даже если они были начислены до вступления закона в силу.
"Это справедливая и необходимая мера для защиты материнства и поддержки семьи", - заключил он.