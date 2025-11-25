В Госдуме предложили освободить матерей в декрете от штрафов по кредитам

"Финансовые организации могут пережить небольшую отсрочку выплат. А вот женщина, только что ставшая матерью, нуждается в заботе и поддержке. От ее душевного состояния зависит здоровье - и ее, и ребенка. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы защитить матерей, чтобы они могли наслаждаться каждым мгновением с малышом, а не сражаться с растущими долгами и нервным напряжением, особенно когда выплачиваемые пособия далеки от прежней зарплаты. Именно поэтому ЛДПР внесла законопроект, который запрещает банкам начислять штрафы и пени на время отпуска по уходу за ребенком", - сказал Слуцкий.