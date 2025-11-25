Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о мерах по сокращению дефицита воды в ДНР - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/dnr-2057308427.html
Пушилин рассказал о мерах по сокращению дефицита воды в ДНР
Пушилин рассказал о мерах по сокращению дефицита воды в ДНР - РИА Новости, 25.11.2025
Пушилин рассказал о мерах по сокращению дефицита воды в ДНР
Очищенную воду из шахт планируется использовать в ДНР как один из временных вариантов для сокращения дефицита, рассказал в интервью РИА Новости глава республики РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:23:00+03:00
2025-11-25T06:23:00+03:00
дон
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024512317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c2c86aa371cb4a67875692a670fb2a4.jpg
https://ria.ru/20251125/pushilin-2057291655.html
https://ria.ru/20251124/pushilin-2057062775.html
дон
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024512317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bfbe4534309e659146b45cb513f5e295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дон, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин
Дон, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о мерах по сокращению дефицита воды в ДНР

Пушилин: очистку воды из шахт планируют использовать для сокращения дефицита

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Очищенную воду из шахт планируется использовать в ДНР как один из временных вариантов для сокращения дефицита, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Был проведен полный анализ подземных источников: где возможно, где невозможно задействовать. И анализ шахтных вод, более того, сейчас мы ждем результатов, сколько будет стоить очистка до необходимых показателей шахтных вод. Исходя из этого, тоже будут приниматься соответствующие решения. Если есть возможность за вменяемые деньги очищать эту воду, конечно, нужно эту возможность использовать", - рассказал Пушилин.
Денис Пушилин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Пушилин заявил о разрушении ВСУ участка канала Северский Донец - Донбасс
02:29
По его словам, сейчас ожидаются результаты исследований, но параллельно по-прежнему рассматривается возможность строительства второй ветки водовода из реки Дон.
"Конечно же, на столе лежит и вопрос о строительстве второй нитки водовода из реки Дон. Вопрос дорогостоящий и, конечно же, нужно соизмерять, что вторая нитка не решит полностью проблемы и не является альтернативой каналу Северский Донец - Донбасс. Это тоже как временная мера, которая в какой-то части способна улучшить водообеспечение региона", - отметил Пушилин.
Профильные ведомства прорабатывают все возможные механизмы, но говорить о полноценном водоснабжении ДНР можно будет только после освобождения Славянска, заключил он.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождения Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения республики.
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации с водоснабжением в ДНР
Вчера, 10:22
 
ДонДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала