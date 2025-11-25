Пушилин рассказал о мерах по сокращению дефицита воды в ДНР

ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Очищенную воду из шахт планируется использовать в ДНР как один из временных вариантов для сокращения дефицита, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Был проведен полный анализ подземных источников: где возможно, где невозможно задействовать. И анализ шахтных вод, более того, сейчас мы ждем результатов, сколько будет стоить очистка до необходимых показателей шахтных вод. Исходя из этого, тоже будут приниматься соответствующие решения. Если есть возможность за вменяемые деньги очищать эту воду, конечно, нужно эту возможность использовать", - рассказал Пушилин.
По его словам, сейчас ожидаются результаты исследований, но параллельно по-прежнему рассматривается возможность строительства второй ветки водовода из реки Дон.
"Конечно же, на столе лежит и вопрос о строительстве второй нитки водовода из реки Дон. Вопрос дорогостоящий и, конечно же, нужно соизмерять, что вторая нитка не решит полностью проблемы и не является альтернативой каналу Северский Донец - Донбасс. Это тоже как временная мера, которая в какой-то части способна улучшить водообеспечение региона", - отметил Пушилин.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождения Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения республики.