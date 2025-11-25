https://ria.ru/20251125/dnepr-2057378953.html
Группировка "Днепр" уничтожила более 75 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила более 75 украинских военнослужащих и 10 станций РЭБ за сутки, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
