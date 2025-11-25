Свыше 1,2 миллиона детей прошли профосмотры в Подмосковье

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Более 1,2 миллиона детей прошли профилактические осмотры в Подмосковье с начала 2025 года, что на 71,7 тысячи больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе бесплатные профосмотры могут пройти и взрослые, и дети. Проверить здоровье ребенка можно не только в поликлинике, но и в образовательном учреждении. Для этого в школу или детский сад выезжает бригада медспециалистов.

"Профилактический осмотр позволяет специалистам уточнить группу здоровья ребенка, а также выявить патологии или отклонения, а значит начать своевременное лечение. С начала года в Московской области профилактические осмотры прошли уже более 1,2 миллиона детей, что на 71,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.