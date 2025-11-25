Рейтинг@Mail.ru
Более 380 км дорог капитально отремонтировали в Дагестане в 2025 году
Республика Дагестан
 
22:50 25.11.2025
Более 380 км дорог капитально отремонтировали в Дагестане в 2025 году
республика дагестан
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Ремонт дороги. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 380 километров дорог капитально отремонтировали в Дагестане в 2025 году, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Дагестане в 2025 году капитально отремонтировали 384 километра дорог. Достижение результата стало возможным в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан (РД) "Развитие транспортного комплекса РД" с объемом финансирования 23,1 миллиарда рублей", - рассказал он.
Также в Дагестане построили и реконструировали 9,9 километра дорог и 11 мостов протяженностью около 547 погонных метров. Ведется строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту протяженностью 6,2 километра.
Вместе с тем в Дагестане завершены работы по строительству и реконструкции дорог на девяти туристических маршрутах протяженностью более 73 километров.
 
