Более 380 км дорог капитально отремонтировали в Дагестане в 2025 году

МАХАЧКАЛА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 380 километров дорог капитально отремонтировали в Дагестане в 2025 году, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

« "В Дагестане в 2025 году капитально отремонтировали 384 километра дорог. Достижение результата стало возможным в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан (РД) "Развитие транспортного комплекса РД" с объемом финансирования 23,1 миллиарда рублей", - рассказал он.

Также в Дагестане построили и реконструировали 9,9 километра дорог и 11 мостов протяженностью около 547 погонных метров. Ведется строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту протяженностью 6,2 километра.