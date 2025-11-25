https://ria.ru/20251125/chuvashija-2057527143.html
Водитель на питбайке сбил ребенка во дворе чувашского поселка
Водитель на питбайке сбил ребенка во дворе чувашского поселка
Неизвестный водитель на питбайке сбил семилетнего мальчика во дворе поселка Кугеси в Чувашии и уехал, сообщает МВД региона. РИА Новости, 25.11.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Неизвестный водитель на питбайке сбил семилетнего мальчика во дворе поселка Кугеси в Чувашии и уехал, сообщает МВД региона.
"Наезд на пешехода произошел 25 ноября около 16.15 мск во дворе дома по улице Советской. Водитель мототранспортного средства с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
Судя по опубликованному МВД Чувашии видео, ребенок бежал к подъезду с детской площадки, когда в него врезался мчавшийся по двору питбайк. Водитель, даже не наклонившись к сбитому им ребенку, скрылся с места происшествия. Мальчику помогли подняться другие дети.
С жалобами на боль в руке семилетний мальчик доставлен в медучреждение, тяжелых травм, по предварительным данным, нет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут скрывшегося водителя.