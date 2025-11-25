Рейтинг@Mail.ru
Водитель на питбайке сбил ребенка во дворе чувашского поселка
20:48 25.11.2025
Водитель на питбайке сбил ребенка во дворе чувашского поселка
Водитель на питбайке сбил ребенка во дворе чувашского поселка
происшествия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия)
Водитель на питбайке сбил ребенка во дворе чувашского поселка

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Неизвестный водитель на питбайке сбил семилетнего мальчика во дворе поселка Кугеси в Чувашии и уехал, сообщает МВД региона.
"Наезд на пешехода произошел 25 ноября около 16.15 мск во дворе дома по улице Советской. Водитель мототранспортного средства с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованному МВД Чувашии видео, ребенок бежал к подъезду с детской площадки, когда в него врезался мчавшийся по двору питбайк. Водитель, даже не наклонившись к сбитому им ребенку, скрылся с места происшествия. Мальчику помогли подняться другие дети.
С жалобами на боль в руке семилетний мальчик доставлен в медучреждение, тяжелых травм, по предварительным данным, нет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут скрывшегося водителя.
На месте происшествия, где водитель автомобиля Ford насмерть сбил 14-летнего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке
13 сентября, 19:41
 
