На стройке в Челябинске нашли гранаты, мину и взрыватели

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Три гранаты Ф-1, минометную мину и 17 боевых взрывателей нашли в Челябинске при проведении строительных работ, боеприпасы могли представлять угрозу, их уничтожили на полигоне, сообщила пресс-служба Росгвардии по региону.
По данным пресс-службы, накануне в дежурную часть территориального управления Росгвардии поступило сообщение, что возле дома по улице Блюхера при проведении экскаваторных работ обнаружены три подозрительных предмета, конструктивно схожих с гранатами. Строители сообщили о находке в правоохранительные органы. Для идентификации боеприпасов на место выехала группа разминирования ОМОН Росгвардии.
"В результате обследования росгвардейцы установили, что в грунте находились три гранаты Ф-1, одна 120-миллиметровая минометная мина, а также 17 боевых головных взрывателей, которые могли представлять угрозу для населения", - говорится в сообщении.
После проведения исследования боеприпасы с соблюдением всех мер безопасности были транспортированы на полигон и уничтожены накладным зарядом, отмечает пресс-служба.
