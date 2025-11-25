Американский экс-разведчик вынес смертный приговор Буданову*

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в соцсети X предсказал начальнику Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову* скорую смерть и назвал его террористом.
"Он умрет в течение года. Нельзя совершить террористические преступления против русского народа и остаться в живых, чтобы рассказывать об этом. Буданов* — террорист", — заявил Риттер.
В декабре 2023 года МВД объявило Буданова в розыск. ФСБ ранее назвала его организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.
Кроме того, глава украинской военной разведки неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на россиян.
СК 3 октября заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК ("Террористический акт"). По данным ведомства, он причастен к более чем ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.