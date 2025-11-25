МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Великобритания может попытаться сбить миротворческий настрой президента США Дональда Трампа путем его дискредитации, сообщило пресс-бюро СВР России.

"Предусматривается, в частности, сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта путем его дискредитации. Состряпаны планы реанимации фейковых "досье" бывшего сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами", — говорится в заявлении.

Это так называемый страховочный вариант на случай, если миротворческая деятельность президента США помешает Лондону и дальше зарабатывать на крови украинцев, отметили в службе.

Многие трезвомыслящие европейцы задаются вопросом, почему Британия, несмотря на плачевное положение ВСУ , добивается продолжения конфликта и убеждает партнеров в возможности нанести России стратегическое поражение.

"Доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику. Некогда проблемные предприятия ВПК превратились в "локомотив" национальной промышленности. Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств ЕС. Ожидаемый доход — свыше шести миллиардов долларов", — пояснили в СВР

Тем не менее британцы вряд ли смогут "войти в одну реку дважды". Трамп поставит на место союзников за попытки использовать липовые и уже опровергнутые заявления. А развитие событий на фронте заставит Лондон искать замену кровавым деньгам, зарабатываемым на Украине, добавили в ведомстве.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных , по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной . В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.