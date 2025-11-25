Рейтинг@Mail.ru
СВР: Лондон готовится сорвать мирный план Трампа, чтобы спасти свой ВПК
11:09 25.11.2025 (обновлено: 11:51 25.11.2025)
СВР: Лондон готовится сорвать мирный план Трампа, чтобы спасти свой ВПК
Великобритания может попытаться сбить миротворческий настрой президента США Дональда Трампа путем его дискредитации, сообщило пресс-бюро СВР России. РИА Новости, 25.11.2025
СВР: Лондон готовится сорвать мирный план Трампа, чтобы спасти свой ВПК

СВР: Британия может попытаться сбить миротворческий настрой Трампа

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Великобритания может попытаться сбить миротворческий настрой президента США Дональда Трампа путем его дискредитации, сообщило пресс-бюро СВР России.
"Предусматривается, в частности, сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта путем его дискредитации. Состряпаны планы реанимации фейковых "досье" бывшего сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами", — говорится в заявлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Странная фантазия". В Британии раскрыли абсурдную идею против России
23 ноября, 23:43
Это так называемый страховочный вариант на случай, если миротворческая деятельность президента США помешает Лондону и дальше зарабатывать на крови украинцев, отметили в службе.
Многие трезвомыслящие европейцы задаются вопросом, почему Британия, несмотря на плачевное положение ВСУ, добивается продолжения конфликта и убеждает партнеров в возможности нанести России стратегическое поражение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
Вчера, 08:00
"Доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику. Некогда проблемные предприятия ВПК превратились в "локомотив" национальной промышленности. Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств ЕС. Ожидаемый доход — свыше шести миллиардов долларов", — пояснили в СВР.
Тем не менее британцы вряд ли смогут "войти в одну реку дважды". Трамп поставит на место союзников за попытки использовать липовые и уже опровергнутые заявления. А развитие событий на фронте заставит Лондон искать замену кровавым деньгам, зарабатываемым на Украине, добавили в ведомстве.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ: Европа боится, что США не допустят их к переговорам по Украине
24 ноября, 10:15

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В NYT назвали приоритетный для Украины пункт мирного плана США
Вчера, 09:28
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
24 ноября, 08:00
 
