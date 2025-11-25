"Они (Украинцы. — Прим. Ред.) сами уже не верят в этот (План. — Прим. Ред.), но не могут представить себе мир, где бы Запад не отдавал им приказы", —сыронизировал дипломат.

Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский на этой неделе может приехать в Вашингтон на встречу с Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в Белом доме в понедельник сообщил, что встреча Трампа и Зеленского на этой неделе не запланирована. Издание Financial Times писало, что окружение Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом, что может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану.