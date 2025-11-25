Рейтинг@Mail.ru
"В отчаянии": в Британии рассказали о нежелании Трампа видеть Зеленского
03:09 25.11.2025 (обновлено: 06:08 25.11.2025)
"В отчаянии": в Британии рассказали о нежелании Трампа видеть Зеленского
Президент США Дональд Трамп не стал принимать Владимира Зеленского в Белом доме из-за нежелания решать финансовые проблемы Украины, такое мнение выразил...
"В отчаянии": в Британии рассказали о нежелании Трампа видеть Зеленского

Дипломат Крук: Трамп не хочет видеть Зеленского, не желая решать проблемы Киева

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал принимать Владимира Зеленского в Белом доме из-за нежелания решать финансовые проблемы Украины, такое мнение выразил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Они (Украинцы. — Прим. Ред.) в отчаянии, они отчаянно пытались сохранить свои позиции, и они в отчаянии из-за своего экономического положения. Они в ссоре с Соединенными Штатами, они в ссоре с Китаем. <…> Трампу же не нужны эти проблемы, как и сам Зеленский", — пояснил дипломат.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после заявления Трампа
03:05
По словам эксперта, отказ Трампа от встречи с Зеленским также может быть связан и с нежеланием украинской стороны принимать план мирного урегулирования США по Украине из-за давления европейцев.
"Они (Украинцы. — Прим. Ред.) сами уже не верят в этот (План. — Прим. Ред.), но не могут представить себе мир, где бы Запад не отдавал им приказы", —сыронизировал дипломат.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс
02:09
Вчера представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что планов по встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского пока что нет.
Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский на этой неделе может приехать в Вашингтон на встречу с Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в Белом доме в понедельник сообщил, что встреча Трампа и Зеленского на этой неделе не запланирована. Издание Financial Times писало, что окружение Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом, что может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Белом доме заявили, что планов по встрече Трампа и Зеленского пока нет
Вчера, 23:48
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
